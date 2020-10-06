Владимир Базанов: «Обидно, что ни один из наших клубов не попал в групповой этап еврокубков. Мы вроде играли, не останавливали чемпионат»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель АБФФ Владимир Базанов признался, что ему обидно из-за того, что белорусские клубы не вышли в групповой раунд еврокубков.

«Очень обидно, что ни один из наших клубов не прошел дальше. Мы вроде играли, не останавливали чемпионат. Обидно, что никто не попал в групповой этап. Была надежда на брестское «Динамо», но команда дома проиграла 0:2 дома», – сказал Базанов.

Напомним, минское «Динамо», «Шахтер» и БАТЭ проиграли свои первые матчи в Лиге Европы. Брестское «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов прошло «Астану» и «Сараево», но затем уступило «Маккаби». В раунде плей-офф Лиги Европы брестчане проиграли «Лудогорцу».