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Владимир Базанов: «Обидно, что ни один из наших клубов не попал в групповой этап еврокубков. Мы вроде играли, не останавливали чемпионат»
06.10.2020 06:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель АБФФ Владимир Базанов признался, что ему обидно из-за того, что белорусские клубы не вышли в групповой раунд еврокубков.
«Очень обидно, что ни один из наших клубов не прошел дальше. Мы вроде играли, не останавливали чемпионат. Обидно, что никто не попал в групповой этап. Была надежда на брестское «Динамо», но команда дома проиграла 0:2 дома», – сказал Базанов.
Напомним, минское «Динамо», «Шахтер» и БАТЭ проиграли свои первые матчи в Лиге Европы. Брестское «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов прошло «Астану» и «Сараево», но затем уступило «Маккаби». В раунде плей-офф Лиги Европы брестчане проиграли «Лудогорцу».
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Владимир Базанов: «Обидно, что ни один из наших клубов не попал в групповой этап еврокубков. Мы вроде играли, не останавливали чемпионат»
Председатель АБФФ Владимир Базанов признался, что ему обидно из-за того, что белорусские клубы не вышли в групповой раунд еврокубков.
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