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Вице-президент Белорусской федерации шахмат Зарубицкий: «А какое насилие со стороны ОМОНа? Ну вот скажите мне! Если разбираться с этими фейками...»

06.10.2020 10:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Вице-президент Белорусской федерации шахмат Николай Зарубицкий считает, что ОМОН действовал нежестоко, разгоняя акции протеста в стране.

– Люди выступают за честные выборы и требуют остановить насилие милиции в отношении граждан.

– А какое насилие со стороны ОМОНа? Ну вот скажите мне! Если разбираться с этими фейками... Я когда начал разбираться, то совершенно непонятно, где правда, а где ложь. Смотрите, NEXTA про меня написал семь постов. И ни один не был правдой! Сплошной фейк! Семь из семи! И мне после этого верить ему, что ли? Я что, должен сказать, что они правду говорят? Нет, конечно. Я не собираюсь им верить.

Я вижу, как искажают кадры, как вырезают то, что им надо. Я уже проверял на нескольких. Смотришь видео полностью – там про одно, а у них [у NEXTA] совсем про другое. Просто когда такое есть, противно смотреть.

– Но ведь есть видео, на которых ОМОН просто избивает людей, есть рассказы людей, выходивших из Окрестина.

– Но мы ведь не знаем, что было до того, как ОМОН начал избивать. Может, этот парень, которого избивали, перед этим камнем в голову омоновцу попал. И он, может, лежит уже в реанимации. Об этом же никто не пишет и не рассказывает. Вот если я увижу картинку от начала и до конца, то я соглашусь с вами. А так я вижу только концовку, только момент, когда человека бьют. Никто не знает, что он сделал до этого.

– Считаете, ОМОН поступал верно?

– Считаю, что в целом он действовал нежестоко. Конечно, если уже взяли человека и он лежит, то добивать не надо. Но в сравнении с тем, как было в Украине – 10 тысяч погибших и 100 тысяч инвалидов, война и Порошенко, который ходит и спокойно дышит, и никто его не собирается убивать, – это вообще мелочи. Понимаете, там сто тысяч калек! Не просто избитых людей, а калек! – сказал Зарубицкий.

 
 
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Вице-президент Белорусской федерации шахмат Николай Зарубицкий считает, что ОМОН действовал нежестоко, разгоняя акции протеста в стране.
 
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