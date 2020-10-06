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Бразевич стал главным тренером «Слуцка». Щегрикович, Гуринович и Гаев вошли в тренерский штаб
06.10.2020 12:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главным тренером «Слуцка» назначен Александр Бразевич.
В тренерский штаб вошли также Дмитрий Щегрикович и Александр Гуринович. Тренировать вратарей продолжит Владимир Гаев.
«Слуцк» покинули старший тренер Александр Кончиц и тренер по научно-методической работе Сергей Журавский.
В первой половине сезона Брезевич возглавлял «Смолевичи».
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Главным тренером «Слуцка» назначен Александр Бразевич.
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