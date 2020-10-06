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Грузия – Беларусь. Матч рассудит бригада Чакыра

06.10.2020 12:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Матч полуфинальной стадии плей-офф квалификации чемпионата Европы Грузия — Беларусь будет обслуживать турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром.

Ассистенты Чакыра – Бахаттин Дуран и Тарик Онгун. Четвертый судья — Мете Калькаван. Рефери, отвечающие за VAR, — Абдулкадир Битиген и Хюсейин Гечек.

Игра на тбилисском Стадионе имени Бориса Пайчадзе пройдет в четверг, 8 октября, без зрителей. Начало встречи — в 19.00.

Напомним, Чакыр обслуживал финал Лиги чемпионов в сезоне 2014/15.

 
 
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Матч полуфинальной стадии плей-офф квалификации чемпионата Европы Грузия — Беларусь будет обслуживать турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром.
 
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