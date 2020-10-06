Грузия – Беларусь. Матч рассудит бригада Чакыра

Источник материала: Tribuna.com

Матч полуфинальной стадии плей-офф квалификации чемпионата Европы Грузия — Беларусь будет обслуживать турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром.

Ассистенты Чакыра – Бахаттин Дуран и Тарик Онгун. Четвертый судья — Мете Калькаван. Рефери, отвечающие за VAR, — Абдулкадир Битиген и Хюсейин Гечек.

Игра на тбилисском Стадионе имени Бориса Пайчадзе пройдет в четверг, 8 октября, без зрителей. Начало встречи — в 19.00.

Напомним, Чакыр обслуживал финал Лиги чемпионов в сезоне 2014/15.