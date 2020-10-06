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Зарубицкий о председателе Белорусской федерации шахмат: «Еще за два месяца до выборов Сорокина кричала, что у нас самый лучший президент в мире. Говорила, как его любит»
06.10.2020 14:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вице-президент Белорусской федерации шахмат Николай Зарубицкий рассказал, как относится к тому, что происходит в стране, а также прокомментировал деление в федерации.
– Как вы относитесь к тому, что происходит в Беларуси?
– Я бы хотел, чтобы все жили в мире и дружбе, чтобы было, как раньше, когда мы были едины. И я хотел бы, чтобы этих демонстраций красно-белых было намного меньше, чтобы они не баламутили народ, а взялись за ум... И чтобы у нас было все едино и хорошо.
А то идет дележка непонятных... Не понятно, кто за кого. Сегодня свой, завтра не свой. У нас и в федерации есть деление.
– Да, председатель организации Анастасия Сорокина подписала петицию против насилия и за честные выборы.
– У нее свое мнение, у меня свое. Есть у нас и те, кто держит нейтральную позицию.
Но еще за два месяца до выборов, пока не отменили Олимпиаду, Анастасия Викторовна кричала, что у нас самый лучший президент в мире. И говорила, как она его любит. А как только Олимпиада отменилась, сразу начала кричать другое. Мне это не очень приятно.
– Говорили с ней об этом?
– Нет. Последние несколько месяцев мы плотно не разговаривали. Она постоянно в разъездах. Мы, конечно, переписываемся, но по рабочим вопросам. Мы договорились о политике не разговаривать. У каждого свое мнение, – сказал Зарубицкий.
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Зарубицкий о председателе Белорусской федерации шахмат: «Еще за два месяца до выборов Сорокина кричала, что у нас самый лучший президент в мире. Говорила, как его любит»
Вице-президент Белорусской федерации шахмат Николай Зарубицкий рассказал, как относится к тому, что происходит в стране, а также прокомментировал деление в...
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