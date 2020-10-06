Мархель сравнил сборную Грузии с Албанией, которой Беларусь проиграла

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 окт – Sputnik. Главный тренер сборной Беларуси по футболу Михаил Мархель сравнил команду Грузии с Албанией и назвал предстоящий матч очень тяжелым, пишет "Прессбол" .

В четверг, 8 октября, в Тбилиси белорусы проведут полуфинальный матч Лиги наций УЕФА против грузинской сборной.

"Добротная команда хорошего европейского уровня. Сравнил бы ее со сборной Албании, с которой мы играли в сентябре (в новом розыгрыше ЛН белорусы дома уступили албанцам со счетом 0:2 - Sputnik). Сбалансированный состав, где есть немало ярких футболистов. Практически все имеют активную игровую практику в клубах. Уверен, нам предстоит провести очень тяжелый матч", - сказал Мархель.

Специалист добавил, что за тренерскую карьеру у него не было более важных и значимых матчей. Напомним, на кону финал Лиги наций, а в случае победы в решающем поединке – выход в групповой раунд чемпионата Европы. "Естественно, присутствует определенное волнение. Но, думаю, что в процессе подготовки все придет в норму", - добавил наставник.

Он выразил надежду, что подопечные смогут справиться с огромным давлением. В первую очередь, по словам Мархеля, он верит в опытных ребят. "Верю, что они сумеют вселить уверенность в нашу молодежь, в тех, кому будет доверено сыграть в Тбилиси", - сказал он.

После поединка с грузинами, белорусам предстоит сыграть еще два матча: на выезде против Литвы (11 октября) и дома против Казахстана (14 октября).

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