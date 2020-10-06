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Исаев об увольнении Романовской: «Решение простое: во главе с Козеко всей команде тренироваться в любой нейтральной стране, пользуясь поддержкой фондов»
06.10.2020 16:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский агент Валерий Исаев отреагировал на то, что чемпионку мира по фристайлу Александру Романовскую
«Я рад за нашу Сашу. Не нужно ей сегодня прославлять своими победами министров и спортивных клерков. Решение простое: во главе с Козеко всей команде тренироваться в любой нейтральной стране, пользуясь поддержкой фондов. Не становиться в патриотичные позы – нам они сейчас не нужны, мы вас любим и будем за вас болеть.
Я уверен в том, что эту замечательную команду везде примут и поддержат», – написал Исаев в своем
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Исаев об увольнении Романовской: «Решение простое: во главе с Козеко всей команде тренироваться в любой нейтральной стране, пользуясь поддержкой фондов»
Белорусский агент Валерий Исаев отреагировал на то, что чемпионку мира по фристайлу Александру Романовскую уволили за прогулы.
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