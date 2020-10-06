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Исаев об увольнении Романовской: «Решение простое: во главе с Козеко всей команде тренироваться в любой нейтральной стране, пользуясь поддержкой фондов»

06.10.2020 16:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский агент Валерий Исаев отреагировал на то, что чемпионку мира по фристайлу Александру Романовскую уволили за прогулы.

«Я рад за нашу Сашу. Не нужно ей сегодня прославлять своими победами министров и спортивных клерков. Решение простое: во главе с Козеко всей команде тренироваться в любой нейтральной стране, пользуясь поддержкой фондов. Не становиться в патриотичные позы – нам они сейчас не нужны, мы вас любим и будем за вас болеть.

Я уверен в том, что эту замечательную команду везде примут и поддержат», – написал Исаев в своем Facebook.

 
 
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Белорусский агент Валерий Исаев отреагировал на то, что чемпионку мира по фристайлу Александру Романовскую уволили за прогулы.
 
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