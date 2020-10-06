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Усов вошел в финальный рейтинг драфта-2020 по версии TSN

06.10.2020 16:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский нападающий Илья Усов вошел в финальный рейтинг драфта-2020 по версии TSN. Хоккеист занял 117 место.

Лидером в рейтинге стал канадский нападающий Алексис Лафренье. Далее расположились форварды Тим Штюцле из Германии и Куинтон Байфилд из Канады.

В семи матчах этого сезона 19-летний Усов в составе минского «Динамо» отметился одной результативной передачей. В прошлом игровом году хоккеист выступал за «Принс Альберта» (WHL), где 58 играх набрал 52 (22+30) очка.

 

 
 
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Белорусский нападающий Илья Усов вошел в финальный рейтинг драфта-2020 по версии TSN.
 
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