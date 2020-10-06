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Усов вошел в финальный рейтинг драфта-2020 по версии TSN
06.10.2020 16:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский нападающий
Лидером в рейтинге стал канадский нападающий Алексис Лафренье. Далее расположились форварды Тим Штюцле из Германии и Куинтон Байфилд из Канады.
В семи матчах этого сезона 19-летний Усов в составе минского
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Белорусский нападающий Илья Усов вошел в финальный рейтинг драфта-2020 по версии TSN.
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