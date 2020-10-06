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Боксеры из шести стран примут участие в турнире Ботвинника в Минске

06.10.2020 17:09 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 окт – Sputnik. Представители шести стран подтвердили свое участие в международном турнире по боксу памяти Владимира Ботвинника, который пройдет в Минске 13-16 октября, сообщил Sputnik исполнительный директор Белорусской федерации бокса Денис Сабалевский.

© AFP 2020 / Steven Ryan
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Уже подали свои заявки Беларусь, Узбекистан, Франция, Испания, Россия и Грузия. "Надеемся, что все будут участвовать, пока, правда есть определенные проблемы, связанные с пересечением границы. Надеюсь, все удастся уладить", - сказал Сабалевский.

За награды состязаний поспорят боксеры 2002-2003 годов рождения. По итогам турнира Ботвинника будет определен состав на молодежный континентальный форум в середине ноября. Также это отличная возможность получить соревновательную практику.

Международный турнир по боксу проводится памяти почетного мастера спорта СССР, заслуженного тренера Республики Беларусь Владимира Ботвинника и является одним из немногих стартов в данной возрастной группе, входящего в соревновательный календарь Европейской конфедерации бокса.

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Теги: Минск
 
 
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