Николай Ходасевич: «Ноль интереса к интервью Мархеля с первого дня назначения»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Николай Ходасевич поделился мнением о предстоящей игре сборной Беларуси против команды Грузии.

«Ноль интереса к интервью главного тренера сборной с первого дня назначения. Потому что пусто, обтекаемо, абстрактно, никак. Не интересно. И ладно, было бы простительно, но дело не только в словах – вклад в игру сборной тоже стремится к посредственности.

Что имею ввиду? Почему проиграли в сентябре албанцам? Потому что играли как играется в стандартном нашем тактическом варианте. Соперник был сильнее на бумаге и потом на поле. Нужно было расставлять капканы.

Помню, тогда сразу родилась мысль – давай трех центральных защитников с напакованной опорной зоной, вешай быстрых коридорных, удивляй, заставляй соперника мучаться, выжимай результат. Сборная – это всегда про результат. А сейчас особенно. Вообще не до эстетики. Все остальное – праздные разговоры.

Со сборной Грузии та же история рисуется, но на практике ничего нового мы не увидим (уверен). Поэтому исключительно теоретически фэнтези на матч в Тбилиси вторничным послеобеденным досугом.

Гутор – Наумов, Мартынович, Сачивко – Юзепчук, Печенин – Хачатурян, Маевский – Нехайчик, Лисакович – Лаптев.

Кстати, Мархелю стоит отдать должное – умело управляет игрой по ходу матча. Савицкий, Скавыш и Стасевич – хорошие опции для перестройки по ситуации, когда нужно будет отыгрываться. Только пенальти не давайте бить игрокам из БАТЭ», – написал Ходасевич в своем Telegram-канале ..