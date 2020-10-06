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Валерий Исаев: «Сегодня матч с Грузией мне безразличен. Не хочу болеть за одну команду с Базановым, Вергейчиком, Ботниковым»

06.10.2020 20:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский агент Валерий Исаев поделился мнением о предстоящем матче сборной Беларуси против сборной Грузии.

«Я, Исаев Валерий, футбольный болельщик с 54-летним стажем. Я болел за «Строитель», потом за «Двина» Витебск, КИМ, «Локомотив-96», «Динамо» Минск, сборную СССР, сборную Голландии, сборную Франции, БАТЭ, и, конечно, за сборную Беларуси. Сегодня прочитал слова главы АБФФ перед матчем с Грузией. Цитирую: «У Грузии неплохая команда. Там 13 футболистов играют в сильных европейских чемпионатах. Но мы настраиваемся, хотим выиграть, пройти дальше. Хотим, чтобы у наших болельщиков был праздник».

Как преданный болельщик футбола и сборной Беларуси хочу сказать Базанову: мы не наделяли вас полномочиями «радовать нас». Вы сегодня не имеете морального права выступать от имени команд, игроков и особенно от сотен тысяч болельщиков, которых вы не пускаете на стадионы. То, что вы стелите по поводу 13 футболистов за пределами Грузии, не вызывает даже улыбки. Сегодня сборная Грузии такая же, как и наша сборная и такая же, как обыгранная недавно сборная Казахстана. Ни одна из этих команд по уровню и качеству игры недостойна выступать в финальной стадии ЕВРО.

Я не буду рад победе грузин и не буду рад победе белорусов. Мне сегодня безразличен результат этой встречи. Я не буду смотреть матч. Не буду смотреть не потому, что сборная с этим трусливым штабом играет в тусклый футбол. Я не хочу болеть за одну команду с Базановым, Вергейчиком, Ботниковым. Как болельщик имею право. Это мой выбор, моя позиция», – написал Исаев в своем Facebook.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Белорусский агент Валерий Исаев поделился мнением о предстоящем матче сборной Беларуси против сборной Грузии.
 
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