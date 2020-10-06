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Международная организация EU Athletes поддержала белорусских спортсменов и призвала освободить Левченко
06.10.2020 20:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Международная организация EU Athletes опубликовала обращение, где поддержала белорусских спортсменов и призвала освободить Елену Левченко.
«EU Athletes разделяет серьезную озабоченность международного сообщества ситуацией в Беларуси. Мы солидарны с почти 700 спортсменами и другими представителями белорусского спорта, которые в своем открытом письме
Сообщается, что во время протестов участников произвольно задерживает милиция и подвергает пыткам и другим видам жестокого обращения. Известная баскетболистка Елена Левченко была задержана в аэропорту Минска 30 сентября при попытке покинуть страну для лечения. Ее приговорили к 15 суткам заключения за нарушение административного кодекса в отношении организации и проведения массовых мероприятий.
Мы осуждаем насильственное обращение с протестующими, а также любые другие формы давления или репрессий, в том числе экономические, против белорусских спортсменов. Мы стремимся защищать и продвигать права всех атлетов в Европе, и мы следим за этим вопросом, сотрудничая с международными движениями ассоциаций спортсменов и экспертами по правам человека.
EU Athletes призывает международные организации, правительства, Олимпийское движение и спортивные организации требовать и делать все, что в их силах, чтобы обеспечить:
1) Немедленное освобождение Елены Левченко.
2) Уважения права белорусских спортсменов на свободу слова и свободу объединений.
3) Чтобы спортсмены не понесли никаких дальнейших юридических или иных наказаний за свою политическую позицию.
4) Поддержку требования спортсменов о полном восстановлении верховенства закона в Беларуси», –
Добавим, что EU Athletes является ведущей европейской федерацией спортсменов (спортивных профсоюзов), насчитывающей более 25000 спортсменов.
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Международная организация EU Athletes поддержала белорусских спортсменов и призвала освободить Левченко
Международная организация EU Athletes опубликовала обращение, где поддержала белорусских спортсменов и призвала освободить Елену Левченко.
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