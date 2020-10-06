Международная организация EU Athletes поддержала белорусских спортсменов и призвала освободить Левченко

Источник материала: Tribuna.com

Международная организация EU Athletes опубликовала обращение, где поддержала белорусских спортсменов и призвала освободить Елену Левченко.

«EU Athletes разделяет серьезную озабоченность международного сообщества ситуацией в Беларуси. Мы солидарны с почти 700 спортсменами и другими представителями белорусского спорта, которые в своем открытом письме призвали, среди прочего, к новым выборам, прекращению насилия и помощи всем жертвам незаконных действий режима. «Свободное объединение спортсменов Беларуси» стало источником вдохновения для протестов, несмотря на риски для их профессиональной карьеры и безопасности.

Сообщается, что во время протестов участников произвольно задерживает милиция и подвергает пыткам и другим видам жестокого обращения. Известная баскетболистка Елена Левченко была задержана в аэропорту Минска 30 сентября при попытке покинуть страну для лечения. Ее приговорили к 15 суткам заключения за нарушение административного кодекса в отношении организации и проведения массовых мероприятий.

Мы осуждаем насильственное обращение с протестующими, а также любые другие формы давления или репрессий, в том числе экономические, против белорусских спортсменов. Мы стремимся защищать и продвигать права всех атлетов в Европе, и мы следим за этим вопросом, сотрудничая с международными движениями ассоциаций спортсменов и экспертами по правам человека.

EU Athletes призывает международные организации, правительства, Олимпийское движение и спортивные организации требовать и делать все, что в их силах, чтобы обеспечить:

1) Немедленное освобождение Елены Левченко.

2) Уважения права белорусских спортсменов на свободу слова и свободу объединений.

3) Чтобы спортсмены не понесли никаких дальнейших юридических или иных наказаний за свою политическую позицию.

4) Поддержку требования спортсменов о полном восстановлении верховенства закона в Беларуси», – говорится в заявлении.

Добавим, что EU Athletes является ведущей европейской федерацией спортсменов (спортивных профсоюзов), насчитывающей более 25000 спортсменов.