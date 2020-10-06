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Романовская о своем увольнении: «Все к этому шло. Новый директор центра фристайла пришел, мне кажется, с определенной целью, и он ее исполнил»
06.10.2020 20:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Александра Романовская, чемпионка мира-2019 по фристайлу, рассказала о своем
«Учитывая последние обстоятельства, это для не было сильной неожиданностью. Все к этому шло. Новый директор центра фристайла пришел, мне кажется, с определенной целью, и он ее исполнил», – сказала Романовская на пресс-конференции в офисе
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Романовская о своем увольнении: «Все к этому шло. Новый директор центра фристайла пришел, мне кажется, с определенной целью, и он ее исполнил»
Александра Романовская, чемпионка мира-2019 по фристайлу, рассказала о своем увольнении.
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