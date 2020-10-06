Демков о Баскове в качестве главкома: «Он справился хорошо. Какие-то подбадривающие слова были. Это придавало уверенности»

Источник материала: Tribuna.com

Форвард минского поделился мнением о роли Дмитрия Баскова в игре против «Динамо» Рига. Напомним, что функционер выводил команду на лед в качестве главного тренера клуба.

- Команду выводил против «Динамо» Рига Дмитрий Басков. Насколько руководитель справился с такой ответственностью.

– Он справился со своими заданиями. Он сказал, что это была его первая игра в качестве главного тренера КХЛовской команды. Но все равно он справился, я считаю, несмотря на то, что мы проиграли по буллитам – он справился хорошо.

Система есть. Она работает. Мне все прекрасно понимаем, что делать. Просто какие-то слова напутствия, какие-то подбадривающие слова со стороны Дмитрия Юрьевича были. Это придавало уверенности, сил, – сказал Демков в эфире « Спорт-кадра ».