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Демков о Баскове в качестве главкома: «Он справился хорошо. Какие-то подбадривающие слова были. Это придавало уверенности»

06.10.2020 20:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард минского «Динамо» Артем Демков поделился мнением о роли Дмитрия Баскова в игре против «Динамо» Рига. Напомним, что функционер выводил команду на лед в качестве главного тренера клуба. 

- Команду выводил против «Динамо» Рига Дмитрий Басков. Насколько руководитель справился с такой ответственностью.

– Он справился со своими заданиями. Он сказал, что это была его первая игра в качестве главного тренера КХЛовской команды. Но все равно он справился, я считаю, несмотря на то, что мы проиграли по буллитам – он справился хорошо.

Система есть. Она работает. Мне все прекрасно понимаем, что делать. Просто какие-то слова напутствия, какие-то подбадривающие слова со стороны Дмитрия Юрьевича были. Это придавало уверенности, сил, – сказал Демков в эфире «Спорт-кадра».

 
 
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Форвард минского «Динамо» Артем Демков поделился мнением о роли Дмитрия Баскова в игре против «Динамо» Рига.
 
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