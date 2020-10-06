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Мархель о Грузии: «Команда очень высокого уровня. Есть и наличие звезд, я не побоюсь, даже европейского и мирового уровня, я думаю, что в будущем...»
06.10.2020 20:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель поделился ожиданиями от предстоящего матча против команды Грузии.
«Команда (Грузии – Tribuna.com) очень высокого уровня. Хорошо укомплектованная. Есть в команде и наличие звезд, я не побоюсь, даже европейского и мирового уровня, я думаю, что в будущем... Молодые футболисты, то есть сплав молодости и опыта. И нам предстоит очень тяжелое испытание», – сказал Мархель в эфире «
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Мархель о Грузии: «Команда очень высокого уровня. Есть и наличие звезд, я не побоюсь, даже европейского и мирового уровня, я думаю, что в будущем...»
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель поделился ожиданиями от предстоящего матча против команды Грузии.
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