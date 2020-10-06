|
Александра Романовская: «Пока не готова выступать за другую страну»
06.10.2020 21:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Спортсменка 2019 года в Беларуси, чемпионка мира по фристайлу
«Готова ли сменить место жительства? Нет, не готова. Не могу говорить, что будет дальше, но, может у нас получится оспорить решение. Но пока не готова выступать за другую страну.
Письмо? Не отзывала бы подпись. Глупо со стороны людей такими методами пытаться, чтобы подписей стало меньше», – сказала Романовская на пресс-конференции в офисе
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спортсменка 2019 года в Беларуси, чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская рассказала, что не рассматривает пока вариант со сменой гражданства.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)