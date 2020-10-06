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Александра Романовская: «Пока не готова выступать за другую страну»

06.10.2020 21:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Спортсменка 2019 года в Беларуси, чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская рассказала, что не рассматривает пока вариант со сменой гражданства.

«Готова ли сменить место жительства? Нет, не готова. Не могу говорить, что будет дальше, но, может у нас получится оспорить решение. Но пока не готова выступать за другую страну.

Письмо? Не отзывала бы подпись. Глупо со стороны людей такими методами пытаться, чтобы подписей стало меньше», – сказала Романовская на пресс-конференции в офисе TUT.BY.

 
 
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Спортсменка 2019 года в Беларуси, чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская рассказала, что не рассматривает пока вариант со сменой гражданства.
 
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