Александра Романовская: «Пока не готова выступать за другую страну»

Источник материала: Tribuna.com

Спортсменка 2019 года в Беларуси, чемпионка мира по фристайлу рассказала, что не рассматривает пока вариант со сменой гражданства.

«Готова ли сменить место жительства? Нет, не готова. Не могу говорить, что будет дальше, но, может у нас получится оспорить решение. Но пока не готова выступать за другую страну.

Письмо? Не отзывала бы подпись. Глупо со стороны людей такими методами пытаться, чтобы подписей стало меньше», – сказала Романовская на пресс-конференции в офисе TUT.BY.