Николай Козеко: «В министерстве муссируется вопрос о приглашении тренера мне на замену, ищут знаковую фигуру»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер национальной команды Беларуси по фристайлу Николай Козеко сообщил, что его могут уволить с поста главкома команды.

«В министерстве муссируется вопрос о приглашении тренера мне на замену, ищут знаковую фигуру. Я слышал о таком. Прощать никто ничего не собирается. Но что прощать? В чем мы виноваты? Мы подписали письмо, многие подписали. И сейчас пытки прекратились, во многом из-за наших писем, обращений. Нас услышали и прекратили эти пытки. Так а что мы такого сделали?

Пускай смело скажут, но никто не говорит», – сказал Козеко на пресс-конференции в офисе TUT.BY.