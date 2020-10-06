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Николай Козеко: «В министерстве муссируется вопрос о приглашении тренера мне на замену, ищут знаковую фигуру»
06.10.2020 21:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер национальной команды Беларуси по фристайлу Николай Козеко сообщил, что его могут уволить с поста главкома команды.
«В министерстве муссируется вопрос о приглашении тренера мне на замену, ищут знаковую фигуру. Я слышал о таком. Прощать никто ничего не собирается. Но что прощать? В чем мы виноваты? Мы подписали письмо, многие подписали. И сейчас пытки прекратились, во многом из-за наших писем, обращений. Нас услышали и прекратили эти пытки. Так а что мы такого сделали?
Пускай смело скажут, но никто не говорит», – сказал Козеко на пресс-конференции в офисе
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Николай Козеко: «В министерстве муссируется вопрос о приглашении тренера мне на замену, ищут знаковую фигуру»
Главный тренер национальной команды Беларуси по фристайлу Николай Козеко сообщил, что его могут уволить с поста главкома команды.
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