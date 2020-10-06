Николай Козеко: «Сейчас все делается по принципу «после нас – хоть потоп». Все идет на уничтожение»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер национальной команды Беларуси по фристайлу Николай Козеко рассказал об увольнении Александры Романовской.

«У нас по вторникам проходит пятиминутка, собираем команду тренеров, обсуждаем задачи на тренировку. Мы получили в лоб известие, что в результате проверки по камерам в центре у нас увольняют за прогул Романовскую, выговор объявляется Кручку и замечание – тренеру по инвентарю. С этого началось наше совещание с руководством. Был шок, непонимание, что происходит. Но директор, кстати, не пришел, не объяснил, что его сподвигло на это мнение. А он уволил лидера команды – это для всех шок. Якобы сидите и молчите, иначе с вами будет так, как с лидером. За что? Что мы сказали не так? Кто в нашем мире за насилие? Я не слышал, чтобы кто-то ратовал за насилие. Мы высказались четко и ясно.

Потом извинялись министры за насилие, потом перестали. Это (насилие) оказалось якобы фейком.

Мы напишем Министру спорта общее письмо от команды. С федерацией выйдем на НОК, чтобы он вмешался в эту ситуацию. До 16 октября время есть.

Я спросил сегодня у наших администраторов, руководителей, как директор будет смотреть в глаза своим коллегам, директорам центров. Он же не военный, которому дали приказ. Р заслуженный тренер Беларуси. Как будет смотреть в глаза? Вот это мне интересно.

Письмо в МОК? Мы идем по инстанциям. Рассчитываем, что разум возобладает, и мы найдем толику понимания у наших спортруководителей. А то сейчас все делается по принципу «после нас – хоть потоп». Все идет на уничтожение.

Но если не будет понимания, будем искать его где-то там. Но хочется, чтобы нас поняли тут. Мы не за перевороты, мы ищем справедливости в этом решении.», – сказал Козеко на пресс-конференции в офисе TUT.BY.