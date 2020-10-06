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Модрич о ВАР: «Назовите мне неверное решение, принятое в пользу «Реала». Система не помогает нам»

06.10.2020 22:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказался о работе системы ВАР на матчах мадридского клуба.

О помощи со стороны ВАР

«Разговоры о помощи «Реалу» появились давно, а говорить о «Мадриде» очень интересно. Иногда нас слишком много и бессмысленно критикуют.

На ВАР много жалуются. Люди говорят, что система помогает «Реалу», но назовите мне неверное решение, которое было принято в нашу пользу.

Принятые решения последовательны. ВАР делает футбол честнее».

О критике со стороны «Барселоны»

«Когда ВАР действует не в пользу «Реала» или допускает ошибку в нашу сторону, никто не говорит об этом. Были матчи, в которых мы не получали пенальти, и это почти не обсуждали.

Успехи, которых достигает ВАР, подвергаются критике. То, что система помогает «Реалу», – это ложь», – сказал Модрич.

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Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказался о работе системы ВАР на матчах мадридского клуба.
 
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