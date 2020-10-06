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Николай Козеко: «Я не рассматриваю вопрос о том, чтобы отозвать свою подпись под письмом спортсменов. Под пытками, может, заставят, но думаю даже под пытками не заставят»
06.10.2020 22:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер национальной команды Беларуси по фристайлу Николай Козеко рассказал, что не собирается отзывать подпись
«Я не рассматриваю вопрос о том, чтобы отозвать свою подпись. Мое решение было обдуманное.
Почему у властей нет смелости сказать, что Сашу уволили за ее позицию, а не за прогул. Меня гнобят за позицию. Почему молчат? Никто не имеет права давить на человека, чтобы он говорил не то, что думает. Под пытками, может, заставят, но думаю даже под пытками не заставят», – сказал Козеко на пресс-конференции в офисе
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Николай Козеко: «Я не рассматриваю вопрос о том, чтобы отозвать свою подпись под письмом спортсменов. Под пытками, может, заставят, но думаю даже под пытками не заставят»
Главный тренер национальной команды Беларуси по фристайлу Николай Козеко рассказал, что не собирается отзывать подпись под письмом за отставку Лукашенко и...
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