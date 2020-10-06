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Роман Григорчук: «Глобальная цель «Шахтера» — быть доминирующей командой в чемпионате Беларуси»

06.10.2020 22:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Роман Григорчук рассказал о задачах клуба на сезон.

- У вас жестко стоит задача занять первое место с «Шахтером» в этом году?

– Мы имеем на это шансы. И говорить, что не стоит задача... Ну, это было бы абсолютно глупо. Конечно, мы ставим задачу – чемпионство. Но мы понимаем, что наша большая, глобальная цель — быть доминирующей командой в чемпионате Беларуси. Мы понимаем, что для этого нам нужно еще очень много сделать. Мы стараемся уже это делать. Будет хорошо, если мы на пути завоюем чемпионство именно в этом году, – сказал Григорчук в эфире «Спорт-кадра»,

 
 
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Главный тренер «Шахтера» Роман Григорчук рассказал о задачах клуба на сезон.
 
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