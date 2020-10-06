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Артем Демков: «Никаких запретов в этом сезоне на общение опытных с молодыми не было»

06.10.2020 22:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард минского «Динамо» Артем Демков рассказал о микроклимате в команде.

- Андрей Костицын говорил, что, мол, ветеранам было запрещено общаться с молодыми. Как сейчас? Изменился ли подход?

– Никаких нет проблем во взаимоотношениях опытных с молодыми, молодых с иностранцами. Никаких запретов нет и в этом сезоне не было. Самое главное, хочется попасть в плей-офф. Почувствовать игру плей-офф в КХЛ.

Как изменился Вудкрофт? Стал в хорошем смысле дотошным в плане мелочей. Много видео смотрим, уделяем внимание мелким деталям. Мелкие детали в игре очень многое решают: вбрасывание, игра в меньшинстве, какой-то подкат нашего игрока к игроку соперника. Очень большую роль играют помощники: Грабовский, Перепихин, Мезин. То есть они тоже подсказывают.

Можно сказать, что весь тренерский штаб во главе с Крэйгом сделали правильные выводы, – сказал Демков в эфире «Спорт-кадра».

 
 
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Форвард минского «Динамо» Артем Демков рассказал о микроклимате в команде.
 
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