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Артем Демков: «Никаких запретов в этом сезоне на общение опытных с молодыми не было»
06.10.2020 22:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард минского «Динамо» Артем Демков рассказал о микроклимате в команде.
- Андрей Костицын говорил, что, мол, ветеранам было запрещено общаться с молодыми. Как сейчас? Изменился ли подход?
– Никаких нет проблем во взаимоотношениях опытных с молодыми, молодых с иностранцами. Никаких запретов нет и в этом сезоне не было. Самое главное, хочется попасть в плей-офф. Почувствовать игру плей-офф в КХЛ.
Как изменился Вудкрофт? Стал в хорошем смысле дотошным в плане мелочей. Много видео смотрим, уделяем внимание мелким деталям. Мелкие детали в игре очень многое решают: вбрасывание, игра в меньшинстве, какой-то подкат нашего игрока к игроку соперника. Очень большую роль играют помощники: Грабовский, Перепихин, Мезин. То есть они тоже подсказывают.
Можно сказать, что весь тренерский штаб во главе с Крэйгом сделали правильные выводы, – сказал Демков в эфире «
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Форвард минского «Динамо» Артем Демков рассказал о микроклимате в команде.
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