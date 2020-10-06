Александра Романовская: «Я спросила, кто после этого будет выступать за страну. Директор сказал, что кто-нибудь да останется и улыбнулся»

Источник материала: Tribuna.com

Спортсменка 2019 года в Беларуси, чемпионка мира по фристайлу рассказала о своих взаимоотношениях с новым директором центра по фристайлу.

«Когда пришел новый директор, он попросил графики работы и посещения за сентябрь. При том, что половину месяца он с нами не работал. Он дал понять, что знает о нарушениях, мы понесем за них наказания, будут приняты меры.

Я спросила, кто после этого будет выступать за страну. Он сказал, что кто-нибудь да останется и улыбнулся. Мы заполняли графики, вспоминали, кто когда карточку пробивал на входе. Было понятно, к чему все это шло», – сказала Романовская на пресс-конференции в офисе TUT.BY.