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Александра Романовская: «Я спросила, кто после этого будет выступать за страну. Директор сказал, что кто-нибудь да останется и улыбнулся»
06.10.2020 22:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Спортсменка 2019 года в Беларуси, чемпионка мира по фристайлу
«Когда пришел новый директор, он попросил графики работы и посещения за сентябрь. При том, что половину месяца он с нами не работал. Он дал понять, что знает о нарушениях, мы понесем за них наказания, будут приняты меры.
Я спросила, кто после этого будет выступать за страну. Он сказал, что кто-нибудь да останется и улыбнулся. Мы заполняли графики, вспоминали, кто когда карточку пробивал на входе. Было понятно, к чему все это шло», – сказала Романовская на пресс-конференции в офисе
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Александра Романовская: «Я спросила, кто после этого будет выступать за страну. Директор сказал, что кто-нибудь да останется и улыбнулся»
Спортсменка 2019 года в Беларуси, чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская рассказала о своих взаимоотношениях с новым директором центра по фристайлу.
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