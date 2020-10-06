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НБА. Финал. 4-й матч. «Лейкерс» против «Майами»
07.10.2020 06:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Во вторник в
После трех игр «Лейкерс» ведут в серии с «Майами» – 2-1.
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НБА
Финал
Четвертый матч
В серии впереди «Лейкерс» – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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Во вторник в НБА состоится 4-й матч финальной серии сезона.
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