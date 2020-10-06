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НБА. Финал. 4-й матч. «Лейкерс» против «Майами»

07.10.2020 06:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Во вторник в НБА состоится 4-й матч финальной серии сезона.

После трех игр «Лейкерс» ведут в серии с «Майами» – 2-1.

Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

НБА 

Плей-офф

Финал

Четвертый матч

Майами – Лейкерс 85:88 (4 четверть)
Дата проведения
7 октября, 04.00, «AdventHealth Arena»
Онлайн матча
Майами
Батлер (18 + 8 подборов), Робинсон (17), Хирро (15 + 7 подборов), Адебайо (13), Краудер (5)  старт; Нанн (6), Олиник (4), Игудала (3).
Лейкерс
Дэвис (19 + 8 подборов), Джеймс (19 + 9 подборов + 6 передач + 6 потерь), Колдуэлл-Поуп (10), Грин (10), Ховард (0)  старт; Кузма (9), М-ф Моррис (9), Карузо (7), Рондо (0).

В серии впереди «Лейкерс» – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское. 

Три года назад паренек мечтал о карьере журналиста. Теперь он бегает в финале НБА и получает от тренера за нежелание бросать

«Нам надо, чтобы он делал невероятные вещи». Джимми Батлер послушался одноклубников и спас финал для «Майами»

 
 
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Во вторник в НБА состоится 4-й матч финальной серии сезона.
 
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