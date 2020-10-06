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Депутат Европарламента поддержала Левченко

07.10.2020 06:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Немецкий политик, с 2009 по 2013 год депутат бундестага от партии «Союз 90/Зеленые», с 2019 года депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель поддержала Елену Левченко.

Елена Левченко была задержана 30 сентября в аэропорту перед вылетом на лечение и запланированную реабилитацию. В этот же день состоялся суд, по итогам которого спортсменка получила 15 суток. Ее обвиняли по ч. 1 ст. 23.34 КОАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), а также 23.4 (Неповиновение сотрудникам милиции).

 
 
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Немецкий политик, с 2009 по 2013 год депутат бундестага от партии «Союз 90/Зеленые», с 2019 года депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель поддержала Елену...
 
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