Депутат Европарламента поддержала Левченко

Источник материала: Tribuna.com

Немецкий политик, с 2009 по 2013 год депутат бундестага от партии «Союз 90/Зеленые», с 2019 года депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель поддержала Елену Левченко.

Елена Левченко была задержана 30 сентября в аэропорту перед вылетом на лечение и запланированную реабилитацию. В этот же день состоялся суд, по итогам которого спортсменка получила 15 суток. Ее обвиняли по ч. 1 ст. 23.34 КОАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), а также 23.4 (Неповиновение сотрудникам милиции).