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Щурко об увольнении Романовской: «Такого дна предвидеть не мог даже я. Такое может случиться только в сегодняшней Беларуси»

07.10.2020 06:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Журналист Сергей Щурко рассказал о пресс-конференции Николая Козеко и Александры Романовской. Напомним, что спортсменку 2019 года в Беларуси, чемпионку мира по фристайлу Александру Романовскую уволили из национальной команды.

«С Героем страны. Для меня лучшая спортсменка страны минувшего года именно такая. За что и отгребает, хотя такого дна предвидеть не мог даже я. Оперативно собранная пресс-конференция, посвященная увольнению чемпионки мира из национальной команды. Такое может случиться только в сегодняшней Беларуси, когда собственное мнение считается нарушением закона. Хотя закона в нашей стране уже нет...» – написал Щурко в своем Facebook.

 
 
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Журналист Сергей Щурко рассказал о пресс-конференции Николая Козеко и Александры Романовской.
 
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