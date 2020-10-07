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Драфт НХЛ. Лафреньер – 1-й номер, Байфилд – 2-й, Штюцле – 3-й и другие результаты первого раунда

07.10.2020 07:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня состоялся первый раунд драфта НХЛ-2020. 

Процедура проходила в виртуальном режиме.

Право первого выбора ранее досталось «Рейнджерс», выигравшим второй этап драфт-лотереи. 

Места со второго по восьмое были распределены между командами после первого этапа лотереи. Очередность выборов с 16-го по 31-й определилась по итогам розыгрыша Кубка Стэнли.

Под первым номером был выбран главный фаворит драфта – канадский нападающий Алексис Лафреньер. В первом раунде белорусы выбраны не были.

Драфт НХЛ-2020

Первый раунд

1. «Рейнджерс» – н. Алексис Лафреньер, Канада

2. «Лос-Анджелес» –  н. Куинтон Байфилд, Канада

3. «Оттава» (от «Сан-Хосе») – н. Тим Штюцле, Германия

4. «Детройт» - н. Лукас Рэймонд, Швеция

5. «Оттава» – з. Джейк Сандерсон, США

6. «Анахайм» – з. Джейми Дрисдейл, Канада

7. «Нью-Джерси» – н. Александер Хольц, Швеция

8. «Баффало» – н. Джек Куинн, Канада

9. «Миннесота» – н. Марко Росси, Австрия

10. «Виннипег» – н. Коул Перфетти, Канада

11. «Нэшвилл» – в. Ярослав Аскаров, Россия

12. «Флорида» – н. Антон Лунделль, Финляндия

13. «Каролина» (от «Торонто») – н. Сет Джарвис, Канада

14. «Эдмонтон» – н. Дилан Холлоуэй, Канада

15. «Торонто» (от «Питтсбурга») – н. Родион Амиров, Россия

16. «Монреаль» – з. Кайден Гуле, Канада

17. «Чикаго» – н. Лукас Райхель, Германия

18. «Нью-Джерси» (от «Аризоны») – н. Даусон Мерсер, Канада

19. «Рейнджерс» (от «Калгари») – з. Брэйден Шнайдер, Канада

20. «Нью-Джерси» (от «Тампы» через «Ванкувер») – з. Шакир Мухамадуллин, Россия

21. «Коламбус» – н. Егор Чинахов, Россия

22. «Вашингтон» (от «Каролины» через «Рейнджерс» и «Калгари») – н. Хендрикс Лапьер, Канада

23. «Филадельфия» – н. Тайсон Форстер, Канада

24. «Калгари» (от «Вашингтона») – н. Коннор Зари, Канада

25. «Колорадо» – з. Джастин Бэррон, Канада

26. «Сент-Луис» – н. Джейк Нейборс, Канада

27. «Анахайм» (от «Бостона») – н. Джейкоб Перро, Канада

28. «Оттава» (от «Айлендерс») – н. Ридли Грейг, Канада

29. «Вегас» – н. Брендан Бриссон, США

30. «Даллас» – н. Маврик Бурк, Канада

31. «Сан-Хосе» (от «Тампы») – н. Оззи Уисблатт, Канада

 
 
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