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Драфт НХЛ. Лафреньер – 1-й номер, Байфилд – 2-й, Штюцле – 3-й и другие результаты первого раунда
07.10.2020 07:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня состоялся первый раунд
Процедура проходила в виртуальном режиме.
Право первого выбора ранее досталось
Места со второго по восьмое были распределены между командами после первого этапа лотереи. Очередность выборов с 16-го по 31-й определилась по итогам розыгрыша Кубка Стэнли.
Под первым номером был выбран главный фаворит драфта – канадский нападающий
Драфт НХЛ-2020
Первый раунд
1. «Рейнджерс» – н. Алексис Лафреньер, Канада
2.
3. «Оттава» (от «Сан-Хосе») – н. Тим Штюцле, Германия
4.
5. «Оттава» – з. Джейк Сандерсон, США
6. «Анахайм» – з. Джейми Дрисдейл, Канада
7. «Нью-Джерси» – н. Александер Хольц, Швеция
8.
9.
10.
11.
12. «Флорида» – н. Антон Лунделль, Финляндия
13. «Каролина» (от «Торонто») – н. Сет Джарвис, Канада
14. «Эдмонтон» – н. Дилан Холлоуэй, Канада
15.
16.
17.
18. «Нью-Джерси» (от «Аризоны») – н. Даусон Мерсер, Канада
19. «Рейнджерс» (от «Калгари») – з. Брэйден Шнайдер, Канада
20. «Нью-Джерси» (от «Тампы» через «Ванкувер») – з.
21.
22. «Вашингтон» (от «Каролины» через «Рейнджерс» и «Калгари») – н. Хендрикс Лапьер, Канада
23. «Филадельфия» – н. Тайсон Форстер, Канада
24. «Калгари» (от «Вашингтона») – н. Коннор Зари, Канада
25. «Колорадо» – з. Джастин Бэррон, Канада
26. «Сент-Луис» – н. Джейк Нейборс, Канада
27. «Анахайм» (от «Бостона») – н. Джейкоб Перро, Канада
28. «Оттава» (от «Айлендерс») – н. Ридли Грейг, Канада
29. «Вегас» – н. Брендан Бриссон, США
30. «Даллас» – н. Маврик Бурк, Канада
31. «Сан-Хосе» (от «Тампы») – н. Оззи Уисблатт, Канада
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Сегодня состоялся первый раунд драфта НХЛ-2020.
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