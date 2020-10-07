CNN обратился в МВД Беларуси за комментариями относительно давления на белорусских спортсменов и ареста Левченко

Источник материала: Tribuna.com

Международная организация EU Athletes поддержала белорусских спортсменов и призвала освободить Елену Левченко, сообщает телеканал CNN.

CNN обратился в МВД Беларуси за комментариями по данным событиям. На данный момент на сайте телеканала ответа нет.

«EU Athletes призывает международные организации, правительства, Олимпийское движение и спортивные организации требовать и делать все, что в их силах, чтобы обеспечить:

1) Немедленное освобождение Елены Левченко.

2) Уважения права белорусских спортсменов на свободу слова и свободу объединений.

3) Чтобы спортсмены не понесли никаких дальнейших юридических или иных наказаний за свою политическую позицию.

4) Поддержку требования спортсменов о полном восстановлении верховенства закона в Беларуси», – говорится в заявлении. Полный текст читайте здесь .

Добавим, что EU Athletes является ведущей европейской федерацией спортсменов (спортивных профсоюзов), насчитывающей более 25000 спортсменов.

Елена Левченко была задержана 30 сентября в аэропорту перед вылетом на лечение и запланированную реабилитацию. В этот же день состоялся суд, по итогам которого спортсменка получила 15 суток. Ее обвиняли по ч. 1 ст. 23.34 КОАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), а также 23.4 (Неповиновение сотрудникам милиции).

Напомним, ранее Елена активно высказывалась против насилия в Беларуси и за проведение повторных выборов, она также входит в Свободное объединение спортсменов Беларуси, подписала открытое письмо к власти и силовикам и постоянно ходила на воскресные марши. Среди почти 700 спортсменов, подписавших это письмо – Егор Мещеряков, Александра Герасименя и множество других звезд белорусского спорта.

– чемпионка России, Литвы, Польши, финалистка WNBA, бронзовый призер чемпионата Европы в составе сборной Беларуси.