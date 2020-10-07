ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

CNN обратился в МВД Беларуси за комментариями относительно давления на белорусских спортсменов и ареста Левченко

07.10.2020 08:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Международная организация EU Athletes поддержала белорусских спортсменов и призвала освободить Елену Левченко, сообщает телеканал CNN.

CNN обратился в МВД Беларуси за комментариями по данным событиям. На данный момент на сайте телеканала ответа нет.

«EU Athletes призывает международные организации, правительства, Олимпийское движение и спортивные организации требовать и делать все, что в их силах, чтобы обеспечить:

1) Немедленное освобождение Елены Левченко.

2) Уважения права белорусских спортсменов на свободу слова и свободу объединений.

3) Чтобы спортсмены не понесли никаких дальнейших юридических или иных наказаний за свою политическую позицию.

4) Поддержку требования спортсменов о полном восстановлении верховенства закона в Беларуси», – говорится в заявлении. Полный текст читайте здесь.

Добавим, что EU Athletes является ведущей европейской федерацией спортсменов (спортивных профсоюзов), насчитывающей более 25000 спортсменов.

Елена Левченко была задержана 30 сентября в аэропорту перед вылетом на лечение и запланированную реабилитацию. В этот же день состоялся суд, по итогам которого спортсменка получила 15 суток. Ее обвиняли по ч. 1 ст. 23.34 КОАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), а также 23.4 (Неповиновение сотрудникам милиции).

Напомним, ранее Елена активно высказывалась против насилия в Беларуси и за проведение повторных выборов, она также входит в Свободное объединение спортсменов Беларуси, подписала открытое письмо к власти и силовикам и постоянно ходила на воскресные марши. Среди почти 700 спортсменов, подписавших это письмо – Егор Мещеряков, Александра Герасименя и множество других звезд белорусского спорта.

Елена Левченко – чемпионка России, Литвы, Польши, финалистка WNBA, бронзовый призер чемпионата Европы в составе сборной Беларуси.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международная организация EU Athletes поддержала белорусских спортсменов и призвала освободить Елену Левченко, сообщает телеканал CNN.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Париматч-Экстралига. «Брест» в гостях у Беларуси U18, «Авиатор» – «Лида»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

06.10.2020
Mir24.TV Belarus
07.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика