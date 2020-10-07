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Свободное объедиение спортсменов Беларуси попросили МОК остановить финансирование НОК

07.10.2020 09:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Участники Свободного объединения спортсменов Беларуси SOS BY написали письмо президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху в связи с дискриминацией по политическим мотивам белорусских атлетов после президентских выборов в стране.

По словам авторов письма, в Беларуси спортсмены, несогласные с политикой властей, подвергаются репрессиям со стороны государственных органов, в том числе Национального олимпийского комитета Беларуси (НОК) и Министерства спорта.

Они привели в пример преследование по политическим мотивам 22 белорусских атлетов, а также арест знаменитой белорусской баскетболистки Елены Левченко, которая была осуждена на 15 суток ареста за участие в акции протеста в Минске. Авторы документа попросили МОК расследовать факты дискриминации и насилия в отношении белорусских спортсменов и приостановить финансирование членства национального комитета в МОК до нормализации ситуации.

В Беларуси уже почти два месяца продолжаются акции протеста против итогов президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Их победителем ЦИК объявил Александра Лукашенко, который занимает пост президента с 1994 года. Активное участие в мирных акциях, насчитывающих в отдельные дни более 100 000 человек, принимают и многие известные белорусские спортсмены.

МОК о ситуации в Беларуси: «Если какой-то спортсмен лишится места в сборной из-за своих политических взглядов, то мы непременно рассмотрим такой случай»

 
Теги: Минск
 
 
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Участники Свободного объединения спортсменов Беларуси SOS BY написали письмо президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху в связи с...
 
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