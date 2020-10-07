На входной двери в подъезд Куделич повесили листовку в ее поддержку

Источник материала: Tribuna.com

На входной двери в подъезд, где живет белорусская легкоатлетка Светлана Куделич повесили листовку в ее поддержку.

Куделич одна из тех, кто подписал петицию с требованием остановить насилие и за отставку Александра Лукашенко.

Куделич – бронзовый призер ЧЕ среди юниоров, двукратный серебряный призер ЧЕ.





Барабанщикова, Тумилович, Дулуб, Герасименя, Романовская и еще почти 700 спортсменов подписали письмо за отставку Лукашенко и против насилия