|
На входной двери в подъезд Куделич повесили листовку в ее поддержку
07.10.2020 09:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
На входной двери в подъезд, где живет белорусская легкоатлетка Светлана Куделич повесили листовку в ее поддержку.
Куделич одна из тех, кто подписал петицию с требованием остановить насилие и за отставку Александра Лукашенко.
Куделич – бронзовый призер ЧЕ среди юниоров, двукратный серебряный призер ЧЕ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На входной двери в подъезд, где живет белорусская легкоатлетка Светлана Куделич повесили листовку в ее поддержку.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)