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На входной двери в подъезд Куделич повесили листовку в ее поддержку

07.10.2020 09:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

На входной двери в подъезд, где живет белорусская легкоатлетка Светлана Куделич повесили листовку в ее поддержку.

Куделич одна из тех, кто подписал петицию с требованием остановить насилие и за отставку Александра Лукашенко.

Куделич – бронзовый призер ЧЕ среди юниоров, двукратный серебряный призер ЧЕ.

На входной двери в подъезд Куделич повесили листовку в ее поддержку

Барабанщикова, Тумилович, Дулуб, Герасименя, Романовская и еще почти 700 спортсменов подписали письмо за отставку Лукашенко и против насилия

 
 
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На входной двери в подъезд, где живет белорусская легкоатлетка Светлана Куделич повесили листовку в ее поддержку.
 
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