Королек выставил на аукцион майку с подписями игроков «Виве» в знак солидарности с Левченко и всем белорусским народом

Источник материала: Tribuna.com

На аукцион в знак солидарности с баскетболисткой Еленой Левченко и всем белорусским народом выставляется майка одного из лидеров сборной Беларуси и «Виве» Артема Королька.

На майке присутствуют автографы всех игроков гандбольного клуба «Виве» в сезоне-2020/21 , в том числе игрока национальной сборной Беларуси Владислава Кулеша. Кроме того, на майке стоят подписи таких звезд мирового гандбола, как: Талант Дуйшебаев (главный тренер «Виве»), Кшиштоф Лиевский (победитель Лиги чемпионов-2017, серебряный призер ЧМ), Алекс Дуйшебаев (2-кратный чемпион Европы, победитель Лиги чемпионов-2017), Игор Карачич (победитель Лиги чемпионо-2019, серебряный призер Евро-2020), Андреас Вольфф (чемпион Европы и бронзовый призер Олимпийских игр).

Королек лично выражает свою солидарность незаконно задержанной легенде белорусского баскетбола Елене Левченко и белорусскому народу.

Все средства от продажи лота будут перечислены в Фонд спортивной солидарности BYSOL.

Задачей Белорусского фонда спортивной солидарности является поддержка спортсменов, пострадавших за свою гражданскую позицию, а также тех, кто готов открыто высказываться о событиях, происходящих в Беларуси. Речь не только о материальной составляющей, но и юридической, и психологической поддержке.

Здесь ставку на лот можно здесь .