Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 7 окт – Sputnik. Футбольный клуб "Витебск" представил болельщикам новую форму, созданную по мотивам знаменитого плаката Эль Лисицкого "Клином красным бей белых", и успел сыграть в ней свой первый победный матч - против минского "Энергетика-БГУ" в Кубке Беларуси (1:0).

Необычно в новой форме не только то, что она создана на основе супрематического произведения, но и то, что автором идеи выступил не представитель художественного сообщества, а российский защитник "северян" Даниил Чалов. Sputnik пообщался с футболистом и выяснил, как появилась идея создания подобной формы, и почему именно Эль Лисицкий.

Встречи с болельщиками и музей

В начале октября футбольный клуб "Витебск" представил новую клубную форму, которая была создана по мотивам плаката художника Эль Лисицкого "Клином красным бей белых".

"2020 год - юбилейный: во-первых, в этом году исполняется 100 лет со дня основания художественного объединения УНОВИС, чьим представителем был художник Эль Лисицкий, во-вторых, 100 лет исполняется и его знаменитому плакату, в-третьих, 60 лет назад был создан наш футбольный клуб и, в-четвертых, самому художнику в этом году исполнилось бы 130 лет, поэтому, сами понимаете, мы не могли остаться в стороне", - сообщили представители клуба.

Как отметили собеседники, идея создания формы вынашивалась с января этого года, а главным ее инициатором был легионер из России Даниил Чалов.

Пока форма не является основной, и футболисты проводят в ней лишь кубковые матчи, но, со временем, возможно, в ней начнут выходить на все турниры, тем более, что первая встреча в этой форме принесла команде победу.

"ВКонтакте" / Футбольный клуб "Витебск" © Photo : Российский защитник "северян" Даниил Чалов

"История формы началась с того, что в январе этого года мы встретились с директором Музея истории Витебского народного художественного училища Андреем Духовниковым и обсудили варианты, как можно было бы соединить в нашем городе футбол и искусство", - сообщил Sputnik футболист ФК "Витебск" Даниил Чалов.

На встречу Андрей пришел с заметками, где были обозначены несколько пунктов по совместной работе. Среди них значились встреча с болельщиками, вместе с экскурсией по Музею Истории ВНХУ, и новая форма, но часть пунктов, как отметил Чалов, еще не реализована.

Форму создавали в течение нескольких месяцев. Поначалу выбирали, какую картину положить в основу новой экипировки: выбор делали между "Супрематическими фигурами" Малевича и "Клином красным" Лисицкого. В итоге, остановились на втором варианте, поскольку на плакате есть все необходимые фигуры и, самое главное, он показывает движение, что в футболе необходимо.

"ВКонтакте" / Футбольный клуб "Витебск" © Photo : Футболисты "Витебска" в новой форме, к созданию которой приложил руку Даниил Чалов

Затем началось создание дизайна новой формы. В этом Чалову помогли дизайнеры из Центра белорусско-еврейского культурного наследия.

"Мы прорабатывали различные варианты, дизайнеры предлагали разместить логотип клуба справа, но я настоял, что он должен быть расположен на своем положенном месте - слева на груди. В итоге, убрали все лишнее и оставили только то, что нам нужно", - отметил Даниил.

Изготовить форму получилось с третьего раза, поскольку компании отказывались брать заказ из-за маленького объема, а те, кто готов был шить, не устраивал качеством работы. В результате, сшила экипировку компания из Саратова.

"Я считаю, что супрематизм можно вписать в контекст современной жизни, поскольку в его основу положены конкретные, простые формы, окружающие нас и понятные всем. Это универсальное направление, которое в каждую эпоху может быть прочитано по-своему", - подчеркнул Чалов.

Всестороннее развитие

По словам футболиста, супрематизмом он заинтересовался еще до приезда в Витебск, а приехав в город на Двине, окончательно влюбился в это направление.

"Наверное, я не случайно попал в Витебск. Абстрактное искусство мне всегда импонировало, ведь в этом направлении нужно не только смотреть, но и понимать произведение, чувствовать его", - отметил Даниил.

По словам Чалова, искусством он начал увлекаться в более сознательном возрасте, ближе к 20 годам, когда переехал из Москвы в Хабаровск: именно тогда у футболиста появилось больше времени для посещения музеев и изучения живописи.

"Меня с детства родители воспитывали, чтобы я интересовался многими вещами и старался узнавать больше. Несмотря на мою любовь к футболу, я успел окончить музыкальную школу по классу фортепиано", - отметил Даниил.

Сейчас у спортсмена нет свободного времени, чтобы много читать, но все равно он старается постигать новое. На вопрос, какую книгу он бы предложил почитать, чтобы начать разбираться в современном искусстве, Даниил ответил: "Непонятное искусство. От Моне до Бэнкси" Уилла Гомперца, где четко и доходчиво рассказывается о развитии искусства".

"Для меня существует две страсти: футбол и живопись, но вопрос о выборе передо мной никогда не стоял, поскольку футбол – моя любовь с детства. Я считаю, что человек обязан смотреть по сторонам и развиваться во многих направлениях, тогда и жизнь у него становится намного ярче. Мне повезло: в моей ситуации обе страсти соединились", - подчеркнул футболист.

Когда у Даниила есть время, он посещает со своей девушкой музеи, говорит, что в некоторых мог бы и сам провести экскурсию. Сейчас основная задача для спортсмена – посредством футбол обратить внимание людей на богатое художественное наследие в Витебске. Кроме того, Чалов хочет вписать свой футбольный клуб в культурный код города на Двине.

Даниил не смог ответить, кто его любимый художник, поскольку, по его словам, со временем меняются, как человек, так и его вкусы. На данном этапе футболист проникся идеями супрематизма и творчеством Малевича. Зато спортсмен смог назвать свое любимое супрематическое "произведение" на всю жизнь: им оказалось футбольное поле с нанесенной на нем разметкой.