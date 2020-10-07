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Гиорги Кантария: «В финал выйдет сборная Грузии. Сейчас у нас собралась очень хорошая команда»

07.10.2020 14:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник гродненского «Немана» Гиорги Кантария в преддверии полуфинала квалификации чемпионата Европы Грузия – Беларусь оценил шансы обеих команд на выход в финальный матч турнира.

- Оцени шансы обеих команд на выход в финальный матч.

– Конечно, я считаю, что в финал выйдет сборная Грузии. Сейчас у нас собралась очень хорошая команда. Многие играют в топовых европейских чемпионатах и имеют большой опыт за плечами. Все понимают, что белорусы для сборной Грузии – не самый простой соперник и матч будет сложным. Все наши игроки крайне ответственно относятся к предстоящему матчу, ведь это очень хороший шанс пробиться на чемпионат Европы. Наша команда знает, что у сборной Беларуси есть футболисты, которые могут решить исход встречи, поэтому нужно быть осторожными при игре в обороне.

- О каких игроках ты говоришь?

– Я бы выделил Лисаковича и Стасевича. Они оба очень техничные. Лисакович – молодой и скоростной игрок, а у Стасевича за плечами огромный опыт. Он может исполнить хороший навес в нужный момент, может вовремя отдать передачу, поэтому Игорь в любую минуту может создать опасный момент у наших ворот.

- Чего стоит опасаться сборной Грузии в матче с Беларусью?

– У вас физически крепкая команда, много рослых футболистов, поэтому Беларусь может рассчитывать на гол после розыгрыша стандартов. Еще, я считаю, ваша команда неплохо играет на контратаках, что тоже может быть опасно для сборной Грузии.

- Главный тренер сборной Грузии назвал матч против Беларуси одним из важнейших в карьере. Ты можешь назвать его таким же для всей команды в целом?

– Да, конечно. Шанс пройти на Евро выпадает не каждый раз, поэтому его нужно использовать. Я разговаривал с ребятами из команды, и все они нацелены только на победу, все морально готовы к сложному матчу и верят в наш успех.

- Матч пройдет без зрителей. Отсутствие болельщиков – это плюс для Беларуси?

– Это скорее минус для обеих команд. Ведь наличие болельщиков на стадионе – это не только поддержка хозяев поля, но и создание атмосферы на матче в целом, а она важна, как для хозяев, так и для гостей, – сказал Кантария.

 
 
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Защитник гродненского «Немана» Гиорги Кантария в преддверии полуфинала квалификации чемпионата Европы Грузия – Беларусь оценил шансы обеих команд на выход в...
 
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