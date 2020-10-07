Аккумуляторный завод под Брестом планируют запустить в конце января 2021-го года. Соучредитель завода – глава ФХБ Басков

Источник материала: Tribuna.com

Аккумуляторный завод планируют запустить в эксплуатацию в конце января следующего года — если не будет никаких препятствий.

Сейчас на предприятии проходят пусконаладочные работы. Они возобновились после отмены 25 сентября распоряжения председателя облисполкома о приостановке строительства объекта.

Руководство «Аккумуляторного Альянса» подчеркивает: если предприятие превысит показатели по выбросам, завод работать не будет. Напомним, после корректировки проекта максимальный валовой выброс свинца не должен превышать 17 кг/год.

Напомним, строительство аккумуляторного завода вызвало волну недовольства у жителей Бреста и нескольких деревень Брестского района. Они считают, что предприятие угрожает их здоровью.

14 июня 2019 года Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Анатолия Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений».

22 мая аккумуляторный завод под Брестом ООО «АйПауэр» выведен из-под контроля Группы компаний 1AK-GROUP — продали 100% долей в уставном фонде ООО «АйПауэр». В результате завод получил наименование ООО «Аккумуляторный Альянс». 85% доли компании принадлежат Сергею Кагановичу, а 15% — главе ФХБ Дмитрию Баскову.

22 июня президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с активистами пообещал, что судьбу аккумуляторного завода решит местный референдум.

25 сентября распоряжение председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса о приостановке строительства аккумуляторного завода признано утратившим силу.