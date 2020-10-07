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ЦСКА включил Шкурина в заявку на Лигу Европы

07.10.2020 14:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

ЦСКА подал в УЕФА заявку для участия в Лиге Европы-2020/21.

В основной список вошли 24 футболиста, в список «Б» – шесть игроков.

Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп.

Защитники: Марио Фернандес, Бруно Фукс, Виктор Васин, Никита Котин, Хердюр Магнуссон, Георгий Щенников, Вадим Карпов, Игорь Дивеев.

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Арнор Сигурдссон, Бахтиер Зайнутдинов, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Кристиян Бистрович, Наир Тикнизян, Иван Обляков.

Нападающие: Федор Чалов, Чидера Эджуке, Адольфо Гайч, Илья Шкурин.

В список «Б» для молодых игроков и воспитанников клуба включены Тигран Аванесян, Данила Боков, Руслан Дауров, Вадим Конюхов, Егор Ушаков и Владислав Яковлев.

ЦСКА сыграет с загребским «Динамо», «Фейеноордом» и «Вольфсбергом» в Лиге Европы в группе K.

 
 
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ЦСКА подал в УЕФА заявку для участия в Лиге Европы-2020/21.
 
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