|
ЦСКА включил Шкурина в заявку на Лигу Европы
07.10.2020 14:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В основной список вошли 24 футболиста, в список «Б» – шесть игроков.
Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп.
Защитники: Марио Фернандес, Бруно Фукс, Виктор Васин, Никита Котин, Хердюр Магнуссон, Георгий Щенников, Вадим Карпов, Игорь Дивеев.
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Арнор Сигурдссон, Бахтиер Зайнутдинов, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Кристиян Бистрович, Наир Тикнизян, Иван Обляков.
Нападающие: Федор Чалов, Чидера Эджуке, Адольфо Гайч, Илья Шкурин.
В список «Б» для молодых игроков и воспитанников клуба включены Тигран Аванесян, Данила Боков, Руслан Дауров, Вадим Конюхов, Егор Ушаков и Владислав Яковлев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЦСКА подал в УЕФА заявку для участия в Лиге Европы-2020/21.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)