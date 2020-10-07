Савилов лишился должности председателя ФХБ за отказ участвовать в митинге в поддержку Лукашенко (SOS BY)

Источник материала: Tribuna.com

Свободное объединение спортсменов Беларуси отправило письмо в МОК.

В приложении 1 приведены 22 случая, когда белорусские спортсмены, тренеры и функционеры пострадали из-за своей гражданской позиции.

Среди них есть пример Геннадия Савилова, который лишился должности председателя за отказ участвовать в митинге в поддержку . Сейчас федерацией хоккея Беларуси руководит .

SOS BY направило письмо в МОК: «НОК Беларуси, призванный нести идеи олимпизма в стране, стал пособником лишения избирательных прав и дискриминации»