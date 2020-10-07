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Савилов лишился должности председателя ФХБ за отказ участвовать в митинге в поддержку Лукашенко (SOS BY)

07.10.2020 15:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Свободное объединение спортсменов Беларуси отправило письмо в МОК.

В приложении 1 приведены 22 случая, когда белорусские спортсмены, тренеры и функционеры пострадали из-за своей гражданской позиции.

Среди них есть пример Геннадия Савилова, который лишился должности председателя ФХБ за отказ участвовать в митинге в поддержку Александра Лукашенко. Сейчас федерацией хоккея Беларуси руководит Дмитрий Басков.

SOS BY направило письмо в МОК: «НОК Беларуси, призванный нести идеи олимпизма в стране, стал пособником лишения избирательных прав и дискриминации»

 
 
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Среди подписантов письма инициативной группы SOS BY в адрес МОК есть чемпион Европы-2014 Цуркин
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