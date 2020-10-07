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Савилов лишился должности председателя ФХБ за отказ участвовать в митинге в поддержку Лукашенко (SOS BY)
07.10.2020 15:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Свободное объединение спортсменов Беларуси отправило письмо в МОК.
В приложении 1 приведены 22 случая, когда белорусские спортсмены, тренеры и функционеры пострадали из-за своей гражданской позиции.
Среди них есть пример Геннадия Савилова, который лишился должности председателя
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Савилов лишился должности председателя ФХБ за отказ участвовать в митинге в поддержку Лукашенко (SOS BY)
Свободное объединение спортсменов Беларуси отправило письмо в МОК.
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