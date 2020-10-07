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Среди подписантов письма инициативной группы SOS BY в адрес МОК есть чемпион Европы-2014 Цуркин

07.10.2020 15:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Письмо свободного объединения спортсменов Беларуси в адрес МОК и его руководителя Томаса Баха подписала инициативная группа, в состав которой вошел пловец Евгений Цуркин.

Напомним, что Цуркин – чемпион Европы (2014), чемпион Универсиады (2013 и 2015), призер чемпионата мира 2016 года на короткой воде, многократный чемпион и рекордсмен Беларуси. Мастер спорта Республики Беларусь международного класса. Выступает в плавании вольным стилем и баттерфляем на дистанциях 50 и 100 метров. Участник Олимпийских игр 2012 и 2016 годов.

Подписи под документом также поставили: Александр Опейкин, Константин Яковлев, Екатерина Снытина, Артур Удрис, Егор Мещеряков, Никита Мещеряков, Александра Герасименя, Степан Попов, Александра Романовская, Василий Хомутовский, Андрей Кравченко и Иван Ганин.

SOS BY направило письмо в МОК: «НОК Беларуси, призванный нести идеи олимпизма в стране, стал пособником лишения избирательных прав и дискриминации»

 
 
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Письмо свободного объединения спортсменов Беларуси в адрес МОК и его руководителя Томаса Баха подписала инициативная группа, в состав которой вошел пловец...
 
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