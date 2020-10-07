SOS BY направило письмо в МОК: «НОК Беларуси, призванный нести идеи олимпизма в стране, стал пособником лишения избирательных прав и дискриминации»

Источник материала: Tribuna.com

Свободное объединение спортсменов Беларуси отправило письмо в МОК.

«Уважаемый мистер Томас Бах, уважаемые члены Исполнительного совета Международного олимпийского комитета, уважаемые коллеги из комиссии атлетов Международного олимпийского комитета!

Мы, белорусские спортсмены, обращаемся к вам с заявлением о том, что Национальный олимпийский комитет Беларуси нарушил принципы Олимпийской хартии.

Согласно статье 27 (6) Олимпийской хартии, Национальный олимпийский комитет должен сохранять свою автономию и противостоять любому давлению, включая, помимо прочего, политическое, правовое, религиозное или экономическое давление, которое может помешать ему выполнять требования Олимпийской харти. В соответствии с пунктом 2.5 той же статьи Национальный олимпийский комитет должен принимать меры против любых форм дискриминации и насилия в спорте.

Несмотря на это, Национальный олимпийский комитет Беларуси не обращает внимания на то, что насилие, пытки, угрозы и дискриминация, в том числе в отношении спортсменов, не прекращаются в стране за последние два месяца.

Многие спортсмены подвергались пыткам, избиениям и арестам. Несогласные с политикой властей и применением силы подвергаются различным формам психологического насилия и дискриминации в спортивной деятельности со стороны государственных органов, включая НОК и Министерство спорта Беларуси: увольнения, отстранение от соревнований, запрет национальных сборных, постоянное психологическое давление и другие формы личного насилия. К письму прилагается список фактов дискриминации спортсменов.

30 сентября 2020 года двукратная олимпийская баскетболистка Елена Левченко, которая должна была подписать письмо, была арестована и приговорена к 15 суткам лишения свободы за участие в мирной демонстрации. Елену задержали в аэропорту, когда она собиралась лететь за границу на лечение в спортивную клинику. Видимо, из-за незалеченной травмы ей придется пропустить этот сезон. Елене предъявили обвинение на основании фотографий в соцсетях и свидетельских показаний. Свидетель даже не явился в суд. Прежде всего, Левченко было отказано в доступе к своему адвокату.

К данному письму прилагается перечень фактов дискриминации спортсменов. Также просьба ознакомиться с открытым письмом представителей спортивной общественности Беларуси, которое подписали более 680 спортсменов из нашей страны.

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко несет полную ответственность за происходящее в Беларуси. Следует отметить, что он много возглавляет НОК Беларуси. Первый вице-президент НОК с 2019 года – сын Александра Лукашенко, Виктор Лукашенко, который с 2005 года по настоящее время работает помощником президента Беларуси по национальной безопасности; с 2007 года он является членом Совета безопасности Беларуси, то есть практически возглавляет правоохранительные органы и службы безопасности страны.

Таким образом, НОК, призванный нести идеи олимпизма в стране, стал пособником лишения избирательных прав и дискриминации и возглавляется людьми, в первую очередь ответственными за то, что сейчас происходит в Беларуси.

Такое руководство и бездействие НОК подрывают дух олимпизма и реализацию идей и целей Олимпийской хартии в Беларуси. Мы считаем, что Международный олимпийский комитет не может игнорировать эту ситуацию и должен протянуть руку помощи спортсменам и всем людям доброй воли в Беларуси.

Олимпийская семья в целом утверждает, что спорт должен воздерживаться от политической активности. Мы полностью поддерживаем такой подход, но в нашей ситуации действительно невозможно дифференцировать и оставаться нейтральными. Проблемы, с которыми сейчас сталкиваются белорусские спортсмены, являются результатом глубокого внутриполитического кризиса.

9 августа 2020 года прошли президентские выборы. Они проводились с массовыми грубыми нарушениями и фальсификациями, которые были задокументированы многочисленными независимыми наблюдателями.

Результаты выборов не были признаны большинством стран, в том числе США и странами-членами ЕС. В результате экстренного заседания Совета Европы 19 августа 2020 года результаты выборов в Беларуси были признаны сфальсифицированными.

Что еще более важно, результаты выборов не были признаны белорусским народом. В ответ на мирное выражение протеста и требования повторных выборов власти использовали военную технику, специальные средства (светошумовые гранаты, газовые, резиновые и пластмассовые пули).

Учитывая вышеизложенное, мы со всем уважением просим Исполнительный комитет:

1) проводить надлежащее расследование фактов дискриминации и насилия в отношении спортсменов в Беларуси;

2) принять меры, предусмотренные Олимпийской хартией в отношении НОК Беларуси, в частности – приостановить финансирование членства в НОК Беларуси до нормализации ситуации;

3) помочь спортсменам, пострадавшим от незаконных репрессий, участвовать в спортивных мероприятиях под эгидой МОК в случае, если они были несправедливо отстранены от участия в таких мероприятиях НОК Беларуси.

Убедительно просим руководство Международного олимпийского комитета проявить солидарность со спортсменами и народом Беларуси и не оставаться равнодушными к действиям НОК Беларуси, связанным с дискриминацией и насилием», – говорится в письме.

Подписи под документом поставила инициативная группа свободного объединения спортсменов Беларуси: Александр Опейкин, Константин Яковлев, Екатерина Снытина, Евгений Цуркин, Артур Удрис, Егор Мещеряков, Никита Мещеряков, Александра Герасименя, Степан Попов, Александра Романовская, Василий Хомутовский, Андрей Кравченко и Иван Ганин.

Добавим, что в приложении 1 приведены 22 случая, когда белорусские спортсмены, тренеры и функционеры пострадали из-за своей гражданской позиции.