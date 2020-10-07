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Татур о невызове Драгуна в сборную: «Именно он сделал так, чтобы четверг 8 октября что-то вообще значил для белфутбола. Дзякуй»
07.10.2020 18:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Комментатор Владислав Татур поделился мнением о завтрашнем матче сборной Беларуси с Грузией в Лиге наций, а также прокомментировал отсутствие в составе хавбека БАТЭ Станислава Драгуна.
«Так, завтра у нас Грузия.
1. Первый их двух потенциально исторических дней для сборной Беларуси. Не сомневаюсь, что многие тут когда-то представляли, что будут делать и чувствовать, когда наш футбол настолько плотно подберется к чему-то большому.
При этом дофига факторов – они сейчас у всех одни – которые не просто мешают наслаждаться моментом, а хотя бы концентрироваться на нем. Совсем не хочется склеивать АБФФ и футболистов, которые работали на это, тренируются, играют, убиваются и держатся вдали от семей, но меня сегодня прибила одна мысль: я даже не знаю, во сколько завтра матч.
Я сейчас гляну, но, судя по опросу у Николая Ходасевича, такие странные ощущения не только у меня. О-б-и-д-н-о.
2. И совсем просто по невызову Драгуна: в том розыгрыше Лиги наций, который подкинул нам такой шанс, у него 5 голов в 6 матчах (больше только у серба Митровича). Драгун начал с дубля Сан-Марино, а потом оформил все в конце – выездные два мяча с Люксембургом и первый гол с Сан-Марино в гостях.
Именно он сделал так, чтобы четверг 8 октября что-то вообще значил для белфутбола. Дзякуй», – написал Татур в своем
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Татур о невызове Драгуна в сборную: «Именно он сделал так, чтобы четверг 8 октября что-то вообще значил для белфутбола. Дзякуй»
Комментатор Владислав Татур поделился мнением о завтрашнем матче сборной Беларуси с Грузией в Лиге наций, а также прокомментировал отсутствие в составе хавбека...
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