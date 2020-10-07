ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Татур о невызове Драгуна в сборную: «Именно он сделал так, чтобы четверг 8 октября что-то вообще значил для белфутбола. Дзякуй»

07.10.2020 18:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Комментатор Владислав Татур поделился мнением о завтрашнем матче сборной Беларуси с Грузией в Лиге наций, а также прокомментировал отсутствие в составе хавбека БАТЭ Станислава Драгуна.

«Так, завтра у нас Грузия.

1. Первый их двух потенциально исторических дней для сборной Беларуси. Не сомневаюсь, что многие тут когда-то представляли, что будут делать и чувствовать, когда наш футбол настолько плотно подберется к чему-то большому.

При этом дофига факторов – они сейчас у всех одни – которые не просто мешают наслаждаться моментом, а хотя бы концентрироваться на нем. Совсем не хочется склеивать АБФФ и футболистов, которые работали на это, тренируются, играют, убиваются и держатся вдали от семей, но меня сегодня прибила одна мысль: я даже не знаю, во сколько завтра матч.

Я сейчас гляну, но, судя по опросу у Николая Ходасевича, такие странные ощущения не только у меня. О-б-и-д-н-о.

2. И совсем просто по невызову Драгуна: в том розыгрыше Лиги наций, который подкинул нам такой шанс, у него 5 голов в 6 матчах (больше только у серба Митровича). Драгун начал с дубля Сан-Марино, а потом оформил все в конце – выездные два мяча с Люксембургом и первый гол с Сан-Марино в гостях.

Именно он сделал так, чтобы четверг 8 октября что-то вообще значил для белфутбола. Дзякуй», – написал Татур в своем телеграм-канале.

Драгуна не вызвали на важнейший матч сборной якобы из-за COVID-19. По данным «Трибуны», дело еще и в политике

Подписывайся на наш чисто футбольный канал Tribuna.com в телеге ⚽️

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комментатор Владислав Татур поделился мнением о завтрашнем матче сборной Беларуси с Грузией в Лиге наций, а также прокомментировал отсутствие в составе хавбека...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Мама Левченко Людмила Павловна: «Я ждала какой-то поддержки и от баскетболисток, вместе с которыми Лена играла в сборной. Но у меня нет слов…»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

06.10.2020
Mir24.TV Belarus
07.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика