Татур о невызове Драгуна в сборную: «Именно он сделал так, чтобы четверг 8 октября что-то вообще значил для белфутбола. Дзякуй»

Источник материала: Tribuna.com

Комментатор Владислав Татур поделился мнением о завтрашнем матче сборной Беларуси с Грузией в Лиге наций, а также прокомментировал отсутствие в составе хавбека БАТЭ Станислава Драгуна.

«Так, завтра у нас Грузия.

1. Первый их двух потенциально исторических дней для сборной Беларуси. Не сомневаюсь, что многие тут когда-то представляли, что будут делать и чувствовать, когда наш футбол настолько плотно подберется к чему-то большому.

При этом дофига факторов – они сейчас у всех одни – которые не просто мешают наслаждаться моментом, а хотя бы концентрироваться на нем. Совсем не хочется склеивать АБФФ и футболистов, которые работали на это, тренируются, играют, убиваются и держатся вдали от семей, но меня сегодня прибила одна мысль: я даже не знаю, во сколько завтра матч.

Я сейчас гляну, но, судя по опросу у Николая Ходасевича, такие странные ощущения не только у меня. О-б-и-д-н-о.

2. И совсем просто по невызову Драгуна: в том розыгрыше Лиги наций, который подкинул нам такой шанс, у него 5 голов в 6 матчах (больше только у серба Митровича). Драгун начал с дубля Сан-Марино, а потом оформил все в конце – выездные два мяча с Люксембургом и первый гол с Сан-Марино в гостях.

Именно он сделал так, чтобы четверг 8 октября что-то вообще значил для белфутбола. Дзякуй», – написал Татур в своем телеграм-канале .

Драгуна не вызвали на важнейший матч сборной якобы из-за COVID-19. По данным «Трибуны», дело еще и в политике

Подписывайся на наш чисто футбольный канал Tribuna.com в телеге ⚽️