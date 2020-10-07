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Глава МОК Бах о заявлении спортсменов SOS_BY: «Мы усилим наше расследование, чтобы определить, выполнил ли НОК Беларуси свои обязательства в соответствии с Олимпийской хартией»
07.10.2020 20:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
МОК расследует заявления белорусских спортсменов, которые обратились в комитет с заявлением о давлении и репрессиях из-за свои политических взглядов.
Об этом заявил президент МОК Томас Бах.
«Мы очень обеспокоены информацией, которую получаем. МОК уже вел переписку с НОК Беларуси. Мы изучаем вопрос о стипендиях и выплатах из других фондов, которые были направлены в Беларуси и хотим узнать, достигли ли эти выплаты тех спортсменов, которым они были предназначены.
Мы слышим, что на самом деле спортсмены говорят, что НОК Беларуси дискриминирует их по политическим причинам.
Недискриминация – важнейшая ценность олимпийского движения. Вот почему мы так серьезно относимся к этому.
Исполнительный совет решил, что мы усилим наше расследование, чтобы определить, выполнил ли НОК свои обязательства в соответствии с Олимпийской хартией.
Мы – гражданская неправительственная организация, и наш мандат ограничен спортом. Мы не можем изменить законы, политическую систему или законы суверенной страны. Но мы очень серьезно относимся к нашему мандату, чтобы гарантировать, что НОК любой страны соблюдает Олимпийскую хартию и чтобы спортсмены пользовались правами в соответствии с этой хартией», – заявил Бах сегодня.
Ранее Свободное объединение спортсменов Беларуси отправило письмо в МОК:
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Глава МОК Бах о заявлении спортсменов SOS_BY: «Мы усилим наше расследование, чтобы определить, выполнил ли НОК Беларуси свои обязательства в соответствии с Олимпийской хартией»
МОК расследует заявления белорусских спортсменов, которые обратились в комитет с заявлением о давлении и репрессиях из-за свои политических взглядов.
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