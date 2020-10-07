Глава МОК Бах о заявлении спортсменов SOS_BY: «Мы усилим наше расследование, чтобы определить, выполнил ли НОК Беларуси свои обязательства в соответствии с Олимпийской хартией»

Источник материала: Tribuna.com

МОК расследует заявления белорусских спортсменов, которые обратились в комитет с заявлением о давлении и репрессиях из-за свои политических взглядов.

Об этом заявил президент МОК Томас Бах.

«Мы очень обеспокоены информацией, которую получаем. МОК уже вел переписку с НОК Беларуси. Мы изучаем вопрос о стипендиях и выплатах из других фондов, которые были направлены в Беларуси и хотим узнать, достигли ли эти выплаты тех спортсменов, которым они были предназначены.

Мы слышим, что на самом деле спортсмены говорят, что НОК Беларуси дискриминирует их по политическим причинам.

Недискриминация – важнейшая ценность олимпийского движения. Вот почему мы так серьезно относимся к этому.

Исполнительный совет решил, что мы усилим наше расследование, чтобы определить, выполнил ли НОК свои обязательства в соответствии с Олимпийской хартией.

Мы – гражданская неправительственная организация, и наш мандат ограничен спортом. Мы не можем изменить законы, политическую систему или законы суверенной страны. Но мы очень серьезно относимся к нашему мандату, чтобы гарантировать, что НОК любой страны соблюдает Олимпийскую хартию и чтобы спортсмены пользовались правами в соответствии с этой хартией», – заявил Бах сегодня.

Ранее Свободное объединение спортсменов Беларуси отправило письмо в МОК:

SOS BY направило письмо в МОК: «НОК Беларуси, призванный нести идеи олимпизма в стране, стал пособником лишения избирательных прав и дискриминации»