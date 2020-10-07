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Суд оценит, была ли модель Майорга вменяема, когда брала у Роналду 375 тысяч долларов в рамках договора о неразглашении

07.10.2020 21:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

История отношений форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и американки Кэтрин Майорги не завершена.

Ранее стало известно, что девушка вновь подала в суд на португальца. Она хочет получить компенсацию в качестве ущерба за предполагаемое нападение на нее в номере отеля Лас-Вегаса в размере 165 тысяч фунтов (около 215 тысяч долларов).

Американский судья Дженнифер Дорси сообщила, что выслушает аргументы Майорги и решит, была ли она во вменяемом состоянии, когда в 2010 году заключила с представителями Роналду договор о неразглашении сведений об их связи и получила это 375 тысяч долларов.

Судья подчеркнула, что предстоит определить, каким было состояние психического здоровья Майорги, а также выяснить, было ли вообще заключено такое соглашение между указанными сторонами.

Пока неизвестно, обяжут ли Роналду и Майоргу лично присутствовать на судебном заседании. Судья предоставила сторонам время до конца ноября, чтобы подготовить план судебного заседания.

Ранее с Роналду сняли подозрения в изнасиловании.

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История отношений форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и американки Кэтрин Майорги не завершена.
 
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