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НОК Беларуси – на запрос МОК о Левченко: «Она была арестована в соответствии с национальным законодательством страны»

07.10.2020 22:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Как сообщалось ранее, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что 26 сентября организация направила в НОК Беларуси и его руководителю Александру Лукашенко письмо, чтобы получить заверения в том, что белорусские спортсмены продолжают подготовку к Играм в Токио и Пекине, несмотря на их желание высказать отношение к тем непростым событиям, которые происходят в стране. МОК хочет получить гарантии, что спортсмены не будут подвергаться дискриминации за их политические взгляды.

Организацией были получены ответы от НОК Беларуси.

1 октября МОК дополнительно связался с белорусской стороной и уточнил ситуацию конкретно с арестованной на 15 суток баскетболисткой Еленой Левченко. На это НОК сообщил, что спортсменка не была членом национальной сборной с начала 2018 года.  С тех пор она не обращалась в комитет за какой-либо поддержкой, но в случае любого запроса или заявки НОК сообщил, что он готова рассмотреть их.

НОК также ответил, что Елена Левченко была приговорена к 15 суткам тюремного заключения в соответствии с национальным законодательством страны.

Левченко была задержана 30 сентября в аэропорту перед запланированным вылетом на лечение и реабилитацию. В этот же день состоялся суд. Елена осуждена на 15 суток.

Ее обвиняли по ч. 1 ст. 23.34 КОАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), а также 23.4 (Неповиновение сотрудникам милиции).

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Как сообщалось ранее, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что 26 сентября организация направила в НОК Беларуси и его...
 
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