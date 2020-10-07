Президент МОК Бах рассказал об ответе из НОК Беларуси: «Нам сообщили, что процесс отбора спортсменов для Олимпиады будет основываться исключительно на их выступлениях»

Источник материала: Tribuna.com

Как сообщалось ранее, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что 26 сентября организация направила в НОК Беларуси и его руководителю Александру Лукашенко письмо, чтобы получить заверения в том, что белорусские спортсмены продолжают подготовку к Играм в Токио и Пекине, несмотря на их желание высказать отношение к тем непростым событиям, которые происходят в стране. МОК хочет получить гарантии, что спортсмены не будут подвергаться дискриминации за их политические взгляды, пишет Sports.Yahoo.

Бах сообщил, что МОК получил ответ от белорусской стороны. НОК Беларуси заявил, что «процесс отбора спортсменов для предстоящих Олимпийских игр будет основываться исключительно на их выступлениях и результатах на крупных спортивных соревнованиях».

1 октября МОК снова связался с белорусской стороной и уточнил ситуацию конкретно с арестованной баскетболисткой Еленой Левченко. На это НОК сообщил, что спортсменка не была членом национальной сборной с начала 2018 года.

НОК также ответил, что она была приговорена к 15 суткам тюремного заключения в соответствии с национальным законодательством страны, говорится в сообщении на сайте МОК .

Ранее Томас Бах заявил, что МОК усилит расследование, чтобы определить, выполнил ли НОК Беларуси свои обязательства перед спортсменами в соответствии с Олимпийской хартией.

«Как они обязались делать в ответах на наши письма», – заявил Бах, цитируя ответы НОК Беларуси.

Напомним, Свободное объединение спортсменов Беларуси 7 октября обратилось в Международный олимпийский комитет с письмом, где призвало приостановить членство Беларуси в этой организации. В открытом письме атлеты обращают внимание на многочисленные случаи арестов, давления и увольнений заслуженных спортсменов и спортивных чиновников страны.

Глава МОК Бах: «Мы усилим наше расследование, чтобы определить, выполнил ли НОК Беларуси свои обязательства в соответствии с Олимпийской хартией»