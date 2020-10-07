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Ролан Гаррос. Джокович, Надаль вышли в 1/2 финала

08.10.2020 06:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Во вторник на «Ролан Гаррос» 12-кратный чемпион Рафаэль Надаль встретится с 19-летним Янником Синнером.

Двукратный финалист Доминик Тим сыграет с Диего Шварцманом.

Сетка турнира здесь.

Ролан Гаррос

Париж, Франция

27 сентября – 11 октября 2020

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

1/4 финала

Диего Шварцман (Аргентина)  Доминик Тим (Австрия)
7:6|5:7|6:7|7:6|6:2
Дата проведения
6 октября, 16.31
Онлайн матча

 

Рафаэль Надаль (Испания)  Янник Синнер (Италия)
7:6|6:4|6:1
Дата проведения
6 октября, 23.36
Онлайн матча

 

Стефанос Циципас (Греция)  Андрей Рублев (Россия)
7:5|6:2|6:3
Дата проведения
7 октября, 17.18
Онлайн матча

 

Новак Джокович (Сербия)  Пабло Каррено-Буста (Испания)
4:6|6:2|6:3|6:4
Дата проведения
7 октября, 19.38
Онлайн матча

 
 
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Во вторник на «Ролан Гаррос» 12-кратный чемпион Рафаэль Надаль встретится с 19-летним Янником Синнером.
 
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