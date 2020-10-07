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Ролан Гаррос. Джокович, Надаль вышли в 1/2 финала
08.10.2020 06:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Во вторник на «Ролан Гаррос» 12-кратный чемпион Рафаэль Надаль встретится с 19-летним Янником Синнером.
Двукратный финалист Доминик Тим сыграет с Диего Шварцманом.
Сетка турнира
Ролан Гаррос
Париж, Франция
27 сентября – 11 октября 2020
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
1/4 финала
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Во вторник на «Ролан Гаррос» 12-кратный чемпион Рафаэль Надаль встретится с 19-летним Янником Синнером.
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