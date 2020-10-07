Константин Яковлев: «Вот есть Домрачева – герой Беларуси. Да, она написала, что против насилия, но на этом все. И это так смешно и неприятно!»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Витязя» Константин Яковлев высказался на тему отсутствия реакции у большинства спортсменов на происходящее в Беларуси после президентских выборов.

– После матча с Брестом директор «Витязя» Александр Опейкин поблагодарил «мешковцев» за молчаливую солидарность. Как вы относитесь к такой тихой поддержке?

– Я никого не агитирую и не призываю высказываться. Каждый сам решает, что ему делать. Но мне сложно понять, как в сложившейся ситуации, после всего случившегося, после ареста Ленки [Левченко] можно молчать.

Большинство гандболистов стараются делать вид, что они нейтральны. Как у нас принято говорить: «Я на зарплате, мне же надо кормить семью». Так у меня у самого трое детей и семейные обязательства, поэтому такие аргументы смешно даже слушать.

Я считаю, что сейчас у каждого спортсмена есть уникальный шанс сказать что-то своему народу и не опускаться до клише «спорт вне политики».

Мне кажется, сегодня уже недостаточно просто сфотографироваться с БЧБ и сказать, как сделали футболисты, «мы супраць гвалту». Это всем и так понятно – даже Караев супраць гвалту. Спасибо, но, по-моему, этого мало.

– Вас расстраивает, как мало человек из белорусского спорта четко обозначили свою позицию?

– Мне это неприятно. В такое время важно обозначить свое мнение. Пока хоккей и футбол отмалчиваются, у гандбола есть уникальная возможность стать спортом номер один, встать и сказать: давайте будем жить не по понятиям, а по совести, давайте соблюдать закон. И если он не будет соблюдаться и наших братьев, сестер, детей, матерей продолжат задерживать и бить, то мы не будем играть, не будем участвовать в соревнованиях.

Сейчас часто можно слышать аргумент: мне есть что терять. Но нам всем было что терять. И у меня дети, и у Андрея Кравченко дети, но мы сделали шаг вперед. И должны ли мы сейчас оправдывать тех, кто прикрывается обстоятельствами, бог его знает…

Вот есть Дарья Домрачева – герой Беларуси, народная чемпионка. Она приняла это звание, и теперь на ней колоссальная ответственность. Я как-то зашел к ней в инстаграм и увидел там цветочки, ягодки – ну что это такое! Да, она написала , что против насилия. Но на этом все. И это так смешно и неприятно!

Я испытываю негодование и непонимание ситуации: за тебя же весь народ, тот народ, который избивали. Отбросьте свои личные дружеские взаимоотношения с представителями режима и выскажитесь от имени народа.

– А вы не допускаете, что Домрачева и другие топ-спортсмены, которые пока молчат, могут поддерживать действующую власть?

– Я думаю, если бы они разделяли [взгляды] и поддерживали режим, то как минимум должны были присутствовать на тайной инаугурации или где-то сказать об этом. Режим ведь действует и давит – в том числе и на таких людей, как Мирный, Домрачева, Азаренко.

Наверняка в их адрес уже звучали предложения прийти и посветить лицом рядом с Лукашенко, но они не были там замечены, – сказал Яковлев.