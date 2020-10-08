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Товарищеские матчи. Италия забила 6 голов Молдове, Португалия сыграла вничью с Испанией, Франция разгромила Украину
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Источник материала:
Tribuna.com
В товарищеских матчах сборная Португалии играет дома с Испанией, Германия – с Турцией, а Франция принимает Украину.
Товарищеские матчи
- Дата проведения
-
7 октября, 19.00, «А Ле Кок Арена»
- Голы:
-
0:1 –
14 Новиковас,
0:2 –
32 Сиргедас,
0:3 –
46 Новиковас,
1:3 –
58 Марин.
Эстония –
Игонен, Тенисте, Баранов, Кууск (Пюрг, 58), Ярвелайд (Лиландер, 58), Айнсалу (Крейда, 75), Тунев (Лутс, 58), Марин, Лепик (Саппинен, 65), Лийвак (Тур, 65), Кяйт.
Литва –
Шведкаускас, Паленис, Вайткунас, Гирдвайнис, Миколюнас (Вербицкас, 55), Ласицкас (Бенета, 68), Шимкус (Дапкус, 88), Воробьев, Сиргедас (Голубицкас, 68), Казлаускас (Паулаускас, 68), Новиковас (Черных, 55).
- Предупреждения:
-
Лепик
(51), Марин
(72).
- Дата проведения
-
7 октября, 19.00, «Национальный стадион»
- Голы:
-
1:0 –
8 Нвоко,
2:0 –
90 Каруана.
Мальта –
Галеа, Араб (Каруана, 46), Мускатт, Аджиус (Борг, 46), Греч, Гийомье, Нвоко (Монтебелло, 40), Камензули (Мбонг, 59), Шоу, Димек (Бирман, 60), Мускат (Аттард, 87).
Гибралтар –
Голдуин, Уайзмэн, Оливеро, Джолли, Понс (Кассиаро, 63), Ронан (Уокер, 46), Сарджент, Муэли, Барнетт (Эннесли, 46), Стайч (Де Барр, 50), Кумбз (Торилла, 46).
- Предупреждения:
-
Борг
(57), Сарджент
(68), Мускат
(71), Муэли
(71), Монтебелло
(83).
- Дата проведения
-
7 октября, 19.00, «Под Горицом»
- Голы:
-
0:1 –
26 Тарасов,
1:1 –
90 Иванович.
Черногория –
Петкович, Аджич, Булатович, Шофранац, Шчекич, Вукчевич, Хочко (Янкович, 57), Янкович (Раичкович, 72), Кордич (Бечирай, 72), Вуйнович (Калезич, 57), Иванович.
Латвия –
Озолс, Тоберс (Эмсис, 46), Ошс (Стуглис, 46), Тарасов, Икауниекс (Кроллис, 84), Юрковскис, Карклиньш (Зюзин, 75), Цыганик (Тиденбергс, 46), Кигурс (Улдрикис, 79), Гутковский, Федоров.
- Предупреждения:
-
Тоберс
(45), Эмсис
(50), Тиденбергс
(55), Зюзин
(83).
- Дата проведения
-
7 октября, 19.00, «АЕК-Арена»
- Голы:
-
0:1 –
13 Голеш,
1:1 –
32 Лоизу,
1:2 –
43, пенальти Дарида.
Кипр –
Кирьякидис, Кости (Артиматас, 46), Каро (Шполярич, 64), Сьелис, Гогич (Кирьяку, 46), Захариу (Христофи, 73), Кастанос (Кателарис, 46), Антониу, Иоанну, Какулис (Питтас, 73), Лоизу.
Чехия –
Коубек, Петрашек, Новак (Крал, 63), Говорка, Голеш (Матею, 63), Дарида (Дочкал, 70), Провод, Шевчик (Масопуст, 70), Барак, Кадержабек, Выдра (Гложек, 63).
- Дата проведения
-
7 октября, 19.00, «MCH Арена»
- Голы:
-
1:0 –
22 Ольсен,
2:0 –
27, пенальти Эриксен,
3:0 –
32 Мэле,
4:0 –
45 Корнелиус.
Дания –
Шмейхель, Йоргенсен (Кьер, 82), Вестергор, Мэле, Дальсгор (Педерсен, 46), Эриксен (Винд, 72), Биллинг (Кристенсен, 72), Йенсен, Ольсен (Поульсен, 62), Корнелиус (Систо, 46), Брэйтуэйт.
Фарерские о-ва –
Гестссон, Ватнсдаль (Фэре, 62), Давидсен, Наттестад (Хансен, 73), Даниэльсен (Соренсен, 73), Ханссон (уй Сойлу, 83), Бьярталуйд (Ватнхамар, 62), Ольсен, Ватнхамар, Йоханнесен, Ольсен (Эдмундссон, 61).
- Предупреждения:
-
Наттестад
(25), Эдмундссон
(66), Педерсен
(67), Ханссон
(74).
- Дата проведения
-
7 октября, 21.15, «Жози Бартель»
- Голы:
-
0:1 –
23 Вольфингер,
0:2 –
61, пенальти Хаслер,
1:2 –
72, пенальти Родригеш.
Люксембург –
Шон, Пинту (Баррейро, 46), Янс (Мартинс, 46), Мальже, Халль, Бенси (Синани, 64), Бонерт, Скендерович, Тилль (Рюпиль, 46), Карлсон (Муратович, 46), Девилль (Родригеш, 64).
Лихтенштейн –
Оспельт, Геппель, Хофер (Йылдыз, 58), Малин, Хаслер, Вольфингер (Брэндле, 58), Зеле (Колльманн, 86), Бюхель (Фроммельт, 46), Саланович, Вольфингер (Оспельт, 74), Фрик (Кюне, 51).
- Предупреждения:
-
Скендерович
(60), Фроммельт
(63), Родригеш
(79).
- Дата проведения
-
7 октября, 21.30, «Хипо-Арена»
- Голы:
-
0:1 –
63 Фортунис,
1:1 –
77 Грбич,
2:1 –
80 Баумгартнер.
Австрия –
Перван, Драгович, Фридль, Хинтереггер (Пош, 46), Триммель (Баумгартнер, 46), Шопф (Гриллич, 46), Ильзанкер, Хольцхаузер (Грегорич, 66), Баумгартлингер (Лайнер, 46), Онисиво (Шауб, 76), Грбич.
Греция –
Диудис, Цавелас, Ламбропулос, Сварнас (Ликояннис, 46; Бакасетас, 63), Кирьякопулос, Фортунис, Курбелис (Михайлидис, 46), Фунтас (Кулурис, 67), Бухалакис, Лимниос (Цолис, 82), Манталос (Зека, 46).
- Предупреждения:
-
Манталос
(36), Хольцхаузер
(41), Михайлидис
(58), Лайнер
(63), Фунтас
(67).
- Дата проведения
-
7 октября, 21.45, «PGE Арена»
- Голы:
-
1:0 –
9 Гросицки,
2:0 –
18 Гросицки,
3:0 –
38 Гросицки,
4:0 –
53 Пионтек,
4:1 –
68 Нисканен,
5:1 –
87 Милик.
Польша –
Дронговски, Валюкевич (Бохневич, 46), Берешиньски (Червиньски, 62), Беднарек, Модер (Крыховяк, 61), Карбовник, Гросицки (Петшак, 62), Кондзер (Юзвяк, 82), Линетти, Пионтек (Клих, 72), Милик.
Финляндия –
Йоронен, Лам (Нисканен, 46), О`Шонесси (Уронен, 46), Ояла, Вяйсянен, Кауко (Камара, 62), Пиринен (Тэйлор, 46), Шюллер, Алхо, Йенсен (Сойри, 82), Похьянпало (Карьялайнен, 62).
- Дата проведения
-
7 октября, 21.45, «Артемио Франки»
- Голы:
-
1:0 –
18 Кристанте,
2:0 –
23 Капуто,
3:0 –
30 Эль-Шаарави,
4:0 –
37, автогол Посмак,
5:0 –
45 Эль-Шаарави,
6:0 –
72 Берарди.
Италия –
Сиригу (Краньо, 67), Манчини, Ачерби, Бираги (Эмерсон, 66), Лаццари, Локателли, Кристанте, Эль-Шаарави (Грифо, 67), Бонавентура (Сенси, 68), Берарди (Кин, 75), Капуто (Лазанья, 75).
Молдова –
Кошелев (Намашко, 46), Армаш, Фокша (Мудрак, 46), Посмак, Марандич (Рябчук, 46), Ионицэ, Карп (Епуряну, 29), Раца, Суворов (Кочук, 46), Николэеску (Милинчану, 79), Плэтикэ.
- Предупреждения:
-
Карп
(3), Раца
(77).
- Дата проведения
-
7 октября, 21.45, «Йохан Кройфф Арена»
- Гол:
-
0:1 –
60, пенальти Хименес.
Нидерланды –
Крул, ван Дейк (Аке, 46), Хатебур, де Врей (Велтман, 46), Вейндал (Промес, 85), ван де Бек, Копмейнерс, Бабел (де Йонг, 63), Вейналдум (де Рон, 63), Бергейс (Стенгс, 63), Депай.
Мексика –
Талавера, Морено (Араухо, 87), Родригес, Монтес, Альварес (Ромо, 77), Гуардадо (Дос Сантос, 63), Гальярдо, Писарро (Пинеда, 63), Эррера (Говеа, 81), Корона, Хименес (Мартин, 77).
- Предупреждения:
-
Эррера
(55), Вейндал
(58), Дос Сантос
(68), Стенгс
(78), Велтман
(90), Араухо
(90).
- Дата проведения
-
7 октября, 21.45, «Жозе Алваладе»
Португалия –
Руй Патрисиу, Рубен Семеду, Пепе (Рубен Диаш, 46), Жоау Канселу, Моутинью (Вильям Карвалью, 46), Геррейру (Семеду, 68), Рубен Невеш, Саншеш, Тринкау (Диогу Жота, 79), Андре Силва (Бернарду Силва, 46), Роналду (Жоау Феликс, 73).
Испания –
Аррисабалага, Эрик Гарсия (Рамос, 82), Льоренте, Серджи Роберто, Регилон (Гайя, 46), Каналес (Родри, 62), Бускетс (Траоре, 62), Себальос (Кампанья, 46), Ольмо, Родриго (Мерино, 46), Жерар Морено.
- Предупреждения:
-
Регилон
(44), Рубен Семеду
(56).
- Дата проведения
-
7 октября, 21.45, «Стожице»
- Голы:
-
1:0 –
17 Митрович,
2:0 –
25, пенальти Вучкич,
3:0 –
42 Митрович,
4:0 –
48 Реп.
Словения –
Белец, Горенц-Станкович, Митрович, Скубиц (Стоянович, 71), Куртич (Ветрих, 59), Ловрич (Вербич, 59), Вучкич (Крамер, 46), Бохар (Реп, 46), Юрчевич, Тиянич, Бийол (Петрович, 46).
Сан-Марино –
Бенедеттини, Хирш (Бонини, 64), Росси, Бролли, Голинуччи (Джарди, 63), Баттистини, Баттистини (Чеккароли, 46), Д`Аддарио (Дзондзини, 77), Голинуччи (Конти, 83), Витайоли, Томассини (Грандони, 78).
- Дата проведения
-
7 октября, 21.45, «Кибунпарк»
- Голы:
-
1:0 –
31 Гавранович,
1:1 –
42 Брекало,
1:2 –
67 Пашалич.
Швейцария –
Омлин, Родригес (Цубер, 46), Шер (Бенито, 76), Джемерт, Лотомба, Фернандеш (Иттен, 62), Джака (Фройлер, 46), Соу (Зом, 64), Омерагич, Гавранович, Мехмеди (Варгас, 46).
Хорватия –
Ливакович, Вида, Уремович (Едвай, 62), Мельняк, Брадарич, Пашалич (Модрич, 75), Брекало (Перишич, 75), Ковачич (Рог, 57), Бадель (Брозович, 46), Чалета-Цар, Петкович (Будимир, 57).
- Предупреждения:
-
Ковачич
(18), Лотомба
(39), Едвай
(90).
- Дата проведения
-
7 октября, 21.45, «РейнЭнергиШтадион»
- Голы:
-
1:0 –
45 Дракслер,
1:1 –
49 Туфан,
2:1 –
58 Нойхаус,
2:2 –
67 Караджа,
3:2 –
81 Вальдшмидт,
3:3 –
90 Караман.
Германия –
Лено, Хенрихс, Рюдигер (Та, 59), Кох, Шульц (Гозенс, 70), Нойхаус (Дауд, 79), Джан, Дракслер (Хофманн, 59), Хавертц (Амири, 90), Брандт (Штарк, 85), Вальдшмидт.
Турция –
Гюнок, Демирал, Сангаре, Айхан (Кабак, 75), Калдырым, Языджи (Токез, 46), Кылынч (Ундер, 46), Караджа (Текдемир, 69), Туфан, Йокушлу (Караман, 63), Унал (Омюр, 85).
- Предупреждения:
-
Рюдигер
(18), Дракслер
(23), Джан
(68), Ундер
(76).
- Дата проведения
-
7 октября, 22.10, «Стад де Франс»
- Голы:
-
1:0 –
9 Камавинга,
2:0 –
24 Жиру,
3:0 –
33 Жиру,
4:0 –
39, автогол Миколенко,
4:1 –
53 Цыганков,
5:1 –
65 Толиссо,
6:1 –
82 Мбаппе,
7:1 –
89 Гризманн.
Франция –
Манданда (Меньян, 46), Динь, Павар, Упамекано (Варан, 46), Лангле, Толиссо, Нзонзи, Камавинга (Погба, 60), Ауар (Гризманн, 59), Жиру (Бен-Йеддер, 73), Марсьяль (Мбаппе, 46).
Украина –
Бущан, Миколенко (Чеберко, 46), Конопля, Забарный, Шапаренко, Малиновский (Цыганков, 46), Зубков (Безус, 71), Харатин, Ярмоленко (Яремчук, 62), Макаренко (Шепелев, 62), Михайличенко (Соболь, 46).
- Предупреждения:
-
Малиновский
(43), Харатин
(51), Конопля
(61).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В товарищеских матчах сборная Португалии играет дома с Испанией, Германия – с Турцией, а Франция принимает Украину.
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