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Товарищеские матчи. Италия забила 6 голов Молдове, Португалия сыграла вничью с Испанией, Франция разгромила Украину

08.10.2020 06:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В товарищеских матчах сборная Португалии играет дома с Испанией, Германия – с Турцией, а Франция принимает Украину.

Товарищеские матчи

Эстония – Литва 1:3 (0:2, 1:1)
Дата проведения
7 октября, 19.00, «А Ле Кок Арена»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 14 Новиковас, 0:2 – 32 Сиргедас, 0:3 – 46 Новиковас, 1:3 – 58 Марин.
ЭстонияИгонен, Тенисте, Баранов, Кууск (Пюрг, 58), Ярвелайд (Лиландер, 58), Айнсалу (Крейда, 75), Тунев (Лутс, 58), Марин, Лепик (Саппинен, 65), Лийвак (Тур, 65), Кяйт.
ЛитваШведкаускас, Паленис, Вайткунас, Гирдвайнис, Миколюнас (Вербицкас, 55), Ласицкас (Бенета, 68), Шимкус (Дапкус, 88), Воробьев, Сиргедас (Голубицкас, 68), Казлаускас (Паулаускас, 68), Новиковас (Черных, 55).
Предупреждения:
Лепик (51), Марин (72).

 

Мальта – Гибралтар 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
7 октября, 19.00, «Национальный стадион»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – Нвоко, 2:0 – 90 Каруана.
МальтаГалеа, Араб (Каруана, 46), Мускатт, Аджиус (Борг, 46), Греч, Гийомье, Нвоко (Монтебелло, 40), Камензули (Мбонг, 59), Шоу, Димек (Бирман, 60), Мускат (Аттард, 87).
ГибралтарГолдуин, Уайзмэн, Оливеро, Джолли, Понс (Кассиаро, 63), Ронан (Уокер, 46), Сарджент, Муэли, Барнетт (Эннесли, 46), Стайч (Де Барр, 50), Кумбз (Торилла, 46).
Предупреждения:
Борг (57), Сарджент (68), Мускат (71), Муэли (71), Монтебелло (83).

 

Черногория – Латвия 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
7 октября, 19.00, «Под Горицом»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 26 Тарасов, 1:1 – 90 Иванович.
ЧерногорияПеткович, Аджич, Булатович, Шофранац, Шчекич, Вукчевич, Хочко (Янкович, 57), Янкович (Раичкович, 72), Кордич (Бечирай, 72), Вуйнович (Калезич, 57), Иванович.
ЛатвияОзолс, Тоберс (Эмсис, 46), Ошс (Стуглис, 46), Тарасов, Икауниекс (Кроллис, 84), Юрковскис, Карклиньш (Зюзин, 75), Цыганик (Тиденбергс, 46), Кигурс (Улдрикис, 79), Гутковский, Федоров.
Предупреждения:
Тоберс (45), Эмсис (50), Тиденбергс (55), Зюзин (83).

 

Кипр – Чехия 1:2 (1:2, 0:0)
Дата проведения
7 октября, 19.00, «АЕК-Арена»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 13 Голеш, 1:1 – 32 Лоизу, 1:2 – 43, пенальти Дарида.
КипрКирьякидис, Кости (Артиматас, 46), Каро (Шполярич, 64), Сьелис, Гогич (Кирьяку, 46), Захариу (Христофи, 73), Кастанос (Кателарис, 46), Антониу, Иоанну, Какулис (Питтас, 73), Лоизу.
ЧехияКоубек, Петрашек, Новак (Крал, 63), Говорка, Голеш (Матею, 63), Дарида (Дочкал, 70), Провод, Шевчик (Масопуст, 70), Барак, Кадержабек, Выдра (Гложек, 63).

 

Дания – Фарерские о-ва 4:0 (4:0, 0:0)
Дата проведения
7 октября, 19.00, «MCH Арена»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 22 Ольсен, 2:0 – 27, пенальти Эриксен, 3:0 – 32 Мэле, 4:0 – 45 Корнелиус.
ДанияШмейхель, Йоргенсен (Кьер, 82), Вестергор, Мэле, Дальсгор (Педерсен, 46), Эриксен (Винд, 72), Биллинг (Кристенсен, 72), Йенсен, Ольсен (Поульсен, 62), Корнелиус (Систо, 46), Брэйтуэйт.
Фарерские о-ваГестссон, Ватнсдаль (Фэре, 62), Давидсен, Наттестад (Хансен, 73), Даниэльсен (Соренсен, 73), Ханссон (уй Сойлу, 83), Бьярталуйд (Ватнхамар, 62), Ольсен, Ватнхамар, Йоханнесен, Ольсен (Эдмундссон, 61).
Предупреждения:
Наттестад (25), Эдмундссон (66), Педерсен (67), Ханссон (74).

 

Люксембург – Лихтенштейн 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
7 октября, 21.15, «Жози Бартель»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 23 Вольфингер, 0:2 – 61, пенальти Хаслер, 1:2 – 72, пенальти Родригеш.
ЛюксембургШон, Пинту (Баррейро, 46), Янс (Мартинс, 46), Мальже, Халль, Бенси (Синани, 64), Бонерт, Скендерович, Тилль (Рюпиль, 46), Карлсон (Муратович, 46), Девилль (Родригеш, 64).
ЛихтенштейнОспельт, Геппель, Хофер (Йылдыз, 58), Малин, Хаслер, Вольфингер (Брэндле, 58), Зеле (Колльманн, 86), Бюхель (Фроммельт, 46), Саланович, Вольфингер (Оспельт, 74), Фрик (Кюне, 51).
Предупреждения:
Скендерович (60), Фроммельт (63), Родригеш (79).

 

Австрия – Греция 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
7 октября, 21.30, «Хипо-Арена»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 63 Фортунис, 1:1 – 77 Грбич, 2:1 – 80 Баумгартнер.
АвстрияПерван, Драгович, Фридль, Хинтереггер (Пош, 46), Триммель (Баумгартнер, 46), Шопф (Гриллич, 46), Ильзанкер, Хольцхаузер (Грегорич, 66), Баумгартлингер (Лайнер, 46), Онисиво (Шауб, 76), Грбич.
ГрецияДиудис, Цавелас, Ламбропулос, Сварнас (Ликояннис, 46; Бакасетас, 63), Кирьякопулос, Фортунис, Курбелис (Михайлидис, 46), Фунтас (Кулурис, 67), Бухалакис, Лимниос (Цолис, 82), Манталос (Зека, 46).
Предупреждения:
Манталос (36), Хольцхаузер (41), Михайлидис (58), Лайнер (63), Фунтас (67).

 

Польша – Финляндия 5:1 (3:0, 2:1)
Дата проведения
7 октября, 21.45, «PGE Арена»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – Гросицки, 2:0 – 18 Гросицки, 3:0 – 38 Гросицки, 4:0 – 53 Пионтек, 4:1 – 68 Нисканен, 5:1 – 87 Милик.
ПольшаДронговски, Валюкевич (Бохневич, 46), Берешиньски (Червиньски, 62), Беднарек, Модер (Крыховяк, 61), Карбовник, Гросицки (Петшак, 62), Кондзер (Юзвяк, 82), Линетти, Пионтек (Клих, 72), Милик.
ФинляндияЙоронен, Лам (Нисканен, 46), О`Шонесси (Уронен, 46), Ояла, Вяйсянен, Кауко (Камара, 62), Пиринен (Тэйлор, 46), Шюллер, Алхо, Йенсен (Сойри, 82), Похьянпало (Карьялайнен, 62).

 

Италия – Молдова 6:0 (5:0, 1:0)
Дата проведения
7 октября, 21.45, «Артемио Франки»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 18 Кристанте, 2:0 – 23 Капуто, 3:0 – 30 Эль-Шаарави, 4:0 – 37, автогол Посмак, 5:0 – 45 Эль-Шаарави, 6:0 – 72 Берарди.
ИталияСиригу (Краньо, 67), Манчини, Ачерби, Бираги (Эмерсон, 66), Лаццари, Локателли, Кристанте, Эль-Шаарави (Грифо, 67), Бонавентура (Сенси, 68), Берарди (Кин, 75), Капуто (Лазанья, 75).
МолдоваКошелев (Намашко, 46), Армаш, Фокша (Мудрак, 46), Посмак, Марандич (Рябчук, 46), Ионицэ, Карп (Епуряну, 29), Раца, Суворов (Кочук, 46), Николэеску (Милинчану, 79), Плэтикэ.
Предупреждения:
Карп (3), Раца (77).

 

Нидерланды – Мексика 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
7 октября, 21.45, «Йохан Кройфф Арена»
Онлайн матча
Гол:
0:1 – 60, пенальти Хименес.
НидерландыКрул, ван Дейк (Аке, 46), Хатебур, де Врей (Велтман, 46), Вейндал (Промес, 85), ван де Бек, Копмейнерс, Бабел (де Йонг, 63), Вейналдум (де Рон, 63), Бергейс (Стенгс, 63), Депай.
МексикаТалавера, Морено (Араухо, 87), Родригес, Монтес, Альварес (Ромо, 77), Гуардадо (Дос Сантос, 63), Гальярдо, Писарро (Пинеда, 63), Эррера (Говеа, 81), Корона, Хименес (Мартин, 77).
Предупреждения:
Эррера (55), Вейндал (58), Дос Сантос (68), Стенгс (78), Велтман (90), Араухо (90).

 

Португалия – Испания 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
7 октября, 21.45, «Жозе Алваладе»
Онлайн матча
ПортугалияРуй Патрисиу, Рубен Семеду, Пепе (Рубен Диаш, 46), Жоау Канселу, Моутинью (Вильям Карвалью, 46), Геррейру (Семеду, 68), Рубен Невеш, Саншеш, Тринкау (Диогу Жота, 79), Андре Силва (Бернарду Силва, 46), Роналду (Жоау Феликс, 73).
ИспанияАррисабалага, Эрик Гарсия (Рамос, 82), Льоренте, Серджи Роберто, Регилон (Гайя, 46), Каналес (Родри, 62), Бускетс (Траоре, 62), Себальос (Кампанья, 46), Ольмо, Родриго (Мерино, 46), Жерар Морено.
Предупреждения:
Регилон (44), Рубен Семеду (56).

 

Словения – Сан-Марино 4:0 (3:0, 1:0)
Дата проведения
7 октября, 21.45, «Стожице»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 17 Митрович, 2:0 – 25, пенальти Вучкич, 3:0 – 42 Митрович, 4:0 – 48 Реп.
СловенияБелец, Горенц-Станкович, Митрович, Скубиц (Стоянович, 71), Куртич (Ветрих, 59), Ловрич (Вербич, 59), Вучкич (Крамер, 46), Бохар (Реп, 46), Юрчевич, Тиянич, Бийол (Петрович, 46).
Сан-МариноБенедеттини, Хирш (Бонини, 64), Росси, Бролли, Голинуччи (Джарди, 63), Баттистини, Баттистини (Чеккароли, 46), Д`Аддарио (Дзондзини, 77), Голинуччи (Конти, 83), Витайоли, Томассини (Грандони, 78).

 

Швейцария – Хорватия 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
7 октября, 21.45, «Кибунпарк»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 31 Гавранович, 1:1 – 42 Брекало, 1:2 – 67 Пашалич.
ШвейцарияОмлин, Родригес (Цубер, 46), Шер (Бенито, 76), Джемерт, Лотомба, Фернандеш (Иттен, 62), Джака (Фройлер, 46), Соу (Зом, 64), Омерагич, Гавранович, Мехмеди (Варгас, 46).
ХорватияЛивакович, Вида, Уремович (Едвай, 62), Мельняк, Брадарич, Пашалич (Модрич, 75), Брекало (Перишич, 75), Ковачич (Рог, 57), Бадель (Брозович, 46), Чалета-Цар, Петкович (Будимир, 57).
Предупреждения:
Ковачич (18), Лотомба (39), Едвай (90).

 

Германия – Турция 3:3 (1:0, 2:3)
Дата проведения
7 октября, 21.45, «РейнЭнергиШтадион»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 45 Дракслер, 1:1 – 49 Туфан, 2:1 – 58 Нойхаус, 2:2 – 67 Караджа, 3:2 – 81 Вальдшмидт, 3:3 – 90 Караман.
ГерманияЛено, Хенрихс, Рюдигер (Та, 59), Кох, Шульц (Гозенс, 70), Нойхаус (Дауд, 79), Джан, Дракслер (Хофманн, 59), Хавертц (Амири, 90), Брандт (Штарк, 85), Вальдшмидт.
ТурцияГюнок, Демирал, Сангаре, Айхан (Кабак, 75), Калдырым, Языджи (Токез, 46), Кылынч (Ундер, 46), Караджа (Текдемир, 69), Туфан, Йокушлу (Караман, 63), Унал (Омюр, 85).
Предупреждения:
Рюдигер (18), Дракслер (23), Джан (68), Ундер (76).

 

Андорра – Кабо-Верде 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
7 октября, 21.45, «Estadi Nacional»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – Мендеш, 1:1 – 17, автогол Карлуш Понк, 1:2 – 54 Мендеш.
Предупреждения:
Мартинес (87), Родригеш (90).

 

Франция – Украина 7:1 (4:0, 3:1)
Дата проведения
7 октября, 22.10, «Стад де Франс»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – Камавинга, 2:0 – 24 Жиру, 3:0 – 33 Жиру, 4:0 – 39, автогол Миколенко, 4:1 – 53 Цыганков, 5:1 – 65 Толиссо, 6:1 – 82 Мбаппе, 7:1 – 89 Гризманн.
ФранцияМанданда (Меньян, 46), Динь, Павар, Упамекано (Варан, 46), Лангле, Толиссо, Нзонзи, Камавинга (Погба, 60), Ауар (Гризманн, 59), Жиру (Бен-Йеддер, 73), Марсьяль (Мбаппе, 46).
УкраинаБущан, Миколенко (Чеберко, 46), Конопля, Забарный, Шапаренко, Малиновский (Цыганков, 46), Зубков (Безус, 71), Харатин, Ярмоленко (Яремчук, 62), Макаренко (Шепелев, 62), Михайличенко (Соболь, 46).
Предупреждения:
Малиновский (43), Харатин (51), Конопля (61).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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В товарищеских матчах сборная Португалии играет дома с Испанией, Германия – с Турцией, а Франция принимает Украину.
 
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