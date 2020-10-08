Исторический матч: эксперты рассказали об ожиданиях матча Беларусь-Грузия

Источник материала: Sputnik Беларусь

Sputnik поговорил с футбольными экспертами о шансах нашей сборной в полуфинальном матче Лиги наций. В случае успеха белорусы еще на шаг приблизятся к групповому раунду ЧЕ.

Сергей Боровский: можем кому угодно проиграть и кого угодно победить

Чемпион СССР в составе минского "Динамо" (1982), экс-тренер сборной Беларуси Сергей Боровский уверен, что все в этом матче будет зависеть от правильного настроя и функционального состояния.

"Сейчас, насколько знаю, ребята пребывают в хорошем расположении духа. Скамейка у нашей команды длинная, возможность ротации есть. Шансы? Победить можем. На протяжении всей спортивной истории у нацкоманды прослеживается закономерность, что она может кому угодно проиграть и кого угодно обыграть. Тут, как говорится, можно гадать на кофейной гуще. План "А" и план" Б" есть у каждой из команд", – констатировал специалист.

Боровский убежден: играть нужно на победу – ничья нашу сборную не устроит. "Надеяться на то, что Гутор (вратарь сборной) выручит в серии пенальти, нельзя. "Шахтер" в нынешней квалификации Лиги Европы понадеялся и опростоволосился. Матч с Грузией – это время "Ч", когда нужно быть готовым и психологически, и физически", – сказал бывший тренер сборной Беларуси по футболу.

Юрий Пунтус: такой шанс не каждому дан, надо им дорожить

Главный тренер ФК "Торпедо-БелАЗ" Юрий Пунтус, которому в день матча, 8 октября, исполнится 60 лет, не спешит делать прогноз на игру. Тем не менее, заявляет, что для белорусского футбола это исторический момент – такой, как в 2004 году случился у нашей тогдашней молодежной сборной, впервые попавшей в финальную часть чемпионата Европы. Наставник "автозаводцев" напомнил, что в 2010-м наша "молодежка" вновь выбилась на Евро, где завоевала путевку на лондонскую Олимпиаду.

"Такими моментами надо дорожить. Шанс, когда национальная команда оказывается в двух шагах от выхода на Евро, не каждому дан. Перед белорусской сборной стоит сверхтяжелая задача – обыграть команду Грузию у них дома. Грузинские футболисты очень квалифицированные, они играют в сильных европейских чемпионатах. Дай бог, чтобы все получилось", – резюмирует Пунтус.

Николай Мурашко: если белорусы выйдут на Евро, спортшколы будут разрываться от желающих

Руководитель частной футбольной школы в Минске Николай Мурашко в беседе со Sputnik обозначил, что грядущий поединок имеет большое значение для всего детского футбола в Беларуси.

"Думаю, матч будет очень захватывающим и интересным: встречаются два равных по силе соперника. Перспектива выхода в финальную часть еврочемпионата очень заманчива. Это даст хорошую возможность для популяризации футбола и привлечения мальчишек и девчонок в наши футбольные секции. Уверен, если все получится, белорусские спортшколы будут разрываться от наплыва желающих", – отметил собеседник.

Дмитрий Бага: почему бы не повторить успех 2011-го?

Бронзовый призер молодежного чемпионата Европы-2011 в составе сборной Беларуси, полузащитник БАТЭ Дмитрий Бага в разговоре со Sputnik попытался сравнить две отечественные команды: молодежную образца 9-летней давности и нынешнюю национальную дружину.

"В основной команде есть несколько ребят, которые играли тогда в молодежной сборной. Та бесшабашность, задор и легкая авантюра еще при них. На днях общался с Максом Скавышем (нападающий сборной Беларуси – Sputnik), который сейчас находится в расположении сборной. Он понимает, что встреча с Грузией для него, как и других возрастных ребят, по сути, последний шанс выйти на чемпионат Европы. У грузин очень сбалансированный состав. Есть парни, которые могут качественно отработать как в атаке, так и в защите. Игра с ними не будет легкой прогулкой", – поделился Бага.

Сборные Беларуси и Грузии играли между собой три раза. В 2012 году в рамках отборочного турнира ЧМ-2014 "белокрылые" уступили в гостях (0:1), а дома праздновали успех (2:0). В 2017 году в товарищеском матче команды разошлись миром – 2:2. В рейтинге ФИФА наша команда на две строчки выше грузин и находится на 87-м месте.