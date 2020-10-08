Михалок о хоккеистах, которые молчат о ситуации в Беларуси: «Ходите только по клубам, ###. И сейчас языки в жопе, #####»

Источник материала: Tribuna.com

Лидер группы Brutto и экс-вокалист «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок в своем инстаграме высказался на тему того, что хоккеисты отмалчиваются на тему происходящего в Беларуси.

– Куча дармоедов. Вот говорят, чего ты хоккеистов этих?.. Да потому что вы – хихиисты. Ради вас понастроили этих ледовых дворцов, в которых, если бы не мы, артисты, которые собираем… А я артист, который собираю, поэтому я могу ####### [говорить]. Понимаете, я не какой-нибудь там эфемерный, кому-то вызваниваю, еще что-то. Мы приехали со своими бандами и все пособирали. Даже с «Дрезденом».

Какие-то рыла здоровые ходят. Идите землю пашите. Вот что вы делаете? Есть человек, который кирпичи делает, есть гончар. Кто-то землю возделывает. Мы – артисты – снимаем стресс.

Они там жируют. Что хотят, то и творят. По поводу этих хихиистов. Чего ты, типа, к ним ######## [привязался]? Да потому что зачем вы этих космодромов понастроили? Если бы не мы, артисты, которые собирают и делают там концерты, то там хана была бы. Приедьте, поговорите. Там одного отопления… А как вы играете с этими клюшками, ####?! Ходите только по клубам, ###. И сейчас языки в жопе, #####. #####, жестко.

И главное, прям целый клан какой-то: это хоккеисты, про них нельзя ничего. Да вы ##### [ничего] не делаете, #####. Проигрываете все время. Это смешно. Столько вам всего понастроили, а за 20 лет хоккей все хуже и хуже.

Какого ### [черта] вы сделаете против шведов или финнов? У них это в крови. Сильные крепкие мужчины. И они не за копейки, понимаете. Не берегут себя, ###### [сражаются], потому что им это в радость. Потому что у них это счастье, у них кураж. А вы ходите, какие-то угрюмыши, – сказал Михалок в сторис инстаграма .

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