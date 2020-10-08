Экс-массажист сборной Беларуси Булат: «Со стороны ситуация выглядит так, что к футболистам относятся как к детям. Вот вам мяч, играйте, только в политику не лезьте»

Источник материала: Tribuna.com

Виктор Булат, экс-массажист сборной Беларуси, поделился мнением об отказе форварда ЦСКА Ильи Шкурина выступать за национальную команду.

– Как вы отнеслись к решению Ильи Шкурина не приезжать в расположение национальной команды, пока в стране будет действовать режим Лукашенко?

– Этот молодой человек поступил дальновидно. Ощущение, будто он что-то знал. Но лично мне не хотелось сразу бросать ребят, я рассчитывал пройти с ними определенный путь и думал, что они тоже начнут высказываться. Но пока футбольное сообщество молчит, специалисты будут рассказывать о тактике «Шахтера» или брестского «Динамо», упуская при этом самое главное.

Понимаете, чтобы что-то выиграть, нужно сформировать человека. А, чтобы что-то сформировать, нужно быть сначала тренером. А если ты и твои ученики молчат в такой ситуации, когда молчать нормальный человек не может… Невозможно побеждать и быть настоящим человеком, имея слабость духа.

Со стороны ситуация сейчас выглядит так, что к футболистам относятся как к детям. Вот вам мяч, играйте, только в политику не лезьте и не надо думать о том, что кого-то мучают или убивают, поиграйте еще. Готовьтесь к Лиге Европы и не обращайте внимание на происходящее – это не ваше дело. И они играют как пятилетние дети.

При этом в сборной мы общались на эту тему, делились мыслями. Просто была такая «немота» в публичном пространстве – как будто кто-то отключил орган речи, и люди просто онемели. При том, что ребята все чувствовали и все понимали. И мой посыл – для чего я, собственно, даю это интервью – для того, чтобы футболисты нашли себя.

– Что должно случиться, чтобы футболисты заговорили о происходящем в стране?

– Нужно освободиться от зависимости и страха. Здесь все просто, это мешает человеку развиваться. Ребятам нужно найти в себе силы. Посмотрите на тех же студентов, врачей, многодетных матерей, а в понедельник на улицы вышли даже бабушки… А где же большинство спортсменов? Все-таки спорт должен формировать красоту и силу духа. Но, кажется, с силой духа есть проблемы.

– Что на ваш взгляд должны были сделать футболисты сборной, чтобы проявить силу духа?

– Обозначить свою позицию. Записать хотя бы то же самое видео, в котором позже поучаствовали почти сто белорусских футболистов, – сказал Булат в интервью Tribuna.com.