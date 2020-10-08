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Судья Кургхели, работавший на скандальном матче БАТЭ – «Динамо» Брест, назначен на матч второй лиги

08.10.2020 14:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Арбитр Амин Кургхели обслужит матч второй лиги чемпионата Беларуси между «Динамо-Брест-1960» и «Островцом», который запланирован на субботу, 10 октября.

Ассистировать ему будут Виктор Гетиков (Гомель) и Андрей Гетиков (Гомель). Четвертый судья — Дмитрий Остапчук (Брест).

Таким образом, Кургхели отстранен от работы на матчах высшей лиги после матча чемпионата Беларуси между БАТЭ и брестским «Динамо», который завершился судейским скандалом.

БАТЭ: «Уступили брестскому «Динамо» из-за гола, которого не было»

 

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Арбитр Амин Кургхели обслужит матч второй лиги чемпионата Беларуси между «Динамо-Брест-1960» и «Островцом», который запланирован на субботу, 10 октября.
 
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